Ibai Llanos es tendencia tras ser visto en preocupantes condiciones en un aeropuerto

Ibai Llanos se hizo tendencia por un preocupante video que ronda en redes sociales (Twitter: Ibai Llanos)

Ibai Llanos es tendencia en redes sociales tras preocupante video donde se le ve descompuesto en un aeropuerto.

Desde hace algunos meses el influencer sufre problemas de salud y en las últimas horas fue captado en silla de ruedas y descompuesto en un aeropuerto de España, tras volver de México, donde se consagró campeón mundial de la Kings League.

En los videos se le ve cabizbajo y en una silla de ruedas, medios españoles comentaron que presentaba síntomas de fiebre. No es la primera vez que le pasa algo así al streamer, ya ha estado internado en México y en un viaje en Asia.

LEA MÁS: Famosa actriz mexicana se llevó un gran susto mientras disfrutaba de sus vacaciones en Costa Rica

Las imágenes se hicieron tan virales y causaron tanta preocupación que, una vez que se sintió mejor, salió a publicar un mensaje dando a entender que está bien, pero muy a su estilo.

“Lo de que me acaban de exposear (exponer) mi truco para no sacarme fotos es algo que me toca las pelotas”, escribió en X (antes conocido como Twitter).

Está más que claro que su comportamiento no tenía nada qué ver con un truco, pero muchos de sus más de 15 millones de seguidores entendieron su humor y se alegran de que esté mejor.

@ac2ality no se sabe muy bien qué ha pasado ♬ sonido original - ac2ality