Famosa actriz mexicana se llevó un gran susto mientras disfrutaba de sus vacaciones en Costa Rica

La famosa actriz mexicana Natasha Aguilar disfrutó de Costa Rica con unas amigas. (Instagram)

Natasha Aguilar, famosa actriz y presentadora de televisión mexicana, estuvo de vacaciones en Costa Rica y, a pesar de que quedó enamorada del país, se llevó un gran susto.

La actriz, quien desde muy pequeña es una estrella de telenovelas, disfrutó de unos días de playa, aventura, fiesta y naturaleza en Tiquicia, así lo mostró en sus redes sociales.

En Instagram, la artista compartió muchas fotos de su paso por suelo tico. Las comidas, visitas al mar, a ríos y mucho más, la dejaron cautivada.

“Una exfoliación en medio de la naturaleza. Hasta pronto, Costa Rica, nunca te olvidaré, sin duda de los viajes más chingones (buenos) de mi vida”, escribió.

Aguilar abandonó Costa Rica este domingo, pero no sin antes de llevarse un susto que, por su buena suerte, quedó en una anécdota que nunca va a olvidar.

Pocas horas antes de salir del país, tenía mucha nostalgia porque se quería quedar más tiempo y casi se le hace realidad porque perdió el pasaporte, situación que la hizo vivir horas de tensión y ansiedad.

Al final, la agencia de viajes con la que realizó su viaje, se puso la 10 y le ayudó a recuperarlo justo a tiempo, porque le llegó horas antes de que saliera su vuelo de regreso a la Ciudad de México.

“Lo logré, la agencia se rifó, me ayudó a recuperarlo. De hotel en hotel se lo mandaron, yo no sabía si eso iba a ser posible o si dirían que no podían recibir un documento o así. Yo estaba llena de ansiedad, amigos, pero bueno, sucedió y sí me voy para México”, dijo aliviada en la mañana de este domingo desde el Aeropuerto Juan Santa María.

La protagonista de “Sueños y Caramelos” estuvo todo el viaje acompañada de otras actrices, como Aranza Carreiro, Sol Cortez y Andrea Pedrero.