Ericka Morera se presentará en “Mira quién baila” con un molesto dolor tras un feo accidente

Ericka Morera mostró la quemadura que sufrió en el cuello pocas horas antes de la gala de “Mira quién baila”. (Mayela López/Mayela López)

La periodista Ericka Morera, participante del programa “Mira quién baila”, mostró cómo se recupera de una quemadura en el cuello, a pocas horas de su presentación en la gala.

A través de sus historias de Instagram, Morera mostró la lesión que abarca gran parte del cuello y explicó que ha sentido un dolor intenso desde que ocurrió el accidente.

“Así va mi quemada, fue demasiado, de verdad que fue ¡la quemada! Ya se me está cayendo como parte de la piel quemada, ya me puse crema, pero me ha dolido que no les puedo explicar”, comentó la periodista este domingo, previo al programa, por medio de sus historias de Instragram.

Ericka no contó con qué se quemó.

LEA MÁS: Toni Costa explica por qué le dijo a Ericka Morera que quería verla con un traje más corto

Dolor no la alejará de la pista de Mira quién baila

Ericka Morera mostró la quemadura que sufrió en el cuello pocas horas antes de la gala de “Mira quién baila”. (Instagram/Instagram)

La comunicadora indicó que ya está aplicando tratamiento para aliviar el malestar, pero que el dolor persiste.

Aun así, confirmó que se presentará en la gala de esta noche, mostrando su compromiso con la competencia de baile de Teletica.

LEA MÁS: Novia de Omar Cascante lo sorprendió con romántico detalle por su cumpleaños

Sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y le dieron consejos de cómo tratar la zona afectada.