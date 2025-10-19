Teleguía Farándula

Novia de Omar Cascante lo sorprendió con romántico detalle por su cumpleaños

El expresentador de televisión Omar Cascante celebró sus 44 años rodeado de amor, con una sorpresa especial de su novia Valeria Ramírez y emotivos mensajes de su familia

Por Fabiola Montoya Salas
Omar Cascante
Omar Cascante llegó a los 44 años este domingo. (Instagram/Instagram)

El expresentador Omar Cascante llegó a los 44 años lleno de amor y agradecimiento. Su novia, Valeria Ramírez, aprovechó la fecha para dedicarle un mensaje lleno de ternura y dejar claro que su relación va viento en popa.

Omar Cascante
Valeria Ramírez le agradeció por todo. Captura (Omar Cascante /Omar Cascante)

Feliz cumpleaños a este hombre maravilloso que Dios puso a mi lado (irónicamente el regalo es mío al poder celebrarte)”, escribió Valeria junto a una foto donde ambos aparecen abrazados y sonrientes.

La joven también le agradeció a Omar por su forma de ser y por el cariño que le brinda cada día.

Por cuidarme, protegerme y siempre apoyarme. Los que te rodeamos somos afortunados de tenerte, y por eso hoy no es un día cualquiera. Feliz vida. Te amo”, agregó.

Omar Cascante
Omar Cascante celebró sus 44 años con muy buena compañía. Captura (Omar Cascante /Omar Cascante)

El comunicador, por su parte, le respondió con un comentario breve pero lleno de cariño: “Sos preciosa y me encanta verte sonreír”.

44 años bien celebrados

El cumpleañero recibió decenas de felicitaciones en sus redes sociales y compartió parte de la celebración desde su casa, decorada con globos, fotos familiares y mensajes muy emotivos.

Uno de los detalles que más llamó la atención fueron los globos personalizados que tenían imágenes de su familia y frases cargadas de amor, algo que reflejó lo unido que es con los suyos.

Su hijo, Daniel Cascante, también aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras llenas de orgullo y admiración:

“Te agradezco siempre por enseñarme a tener los pies sobre la tierra, a enorgullecerme de quien soy, que la fe y la confianza en Dios son indispensables, que todo lo que soñamos podemos lograrlo, y hasta más. Ese espíritu de lucha que no se rinde con sus metas definitivamente lo heredé de ti. Gracias por inspirarme todos los días, y por darme la bendición de ser un hijo orgulloso. Qué sean mil años más, pa’”, escribió.

Sin duda, Omar Cascante celebró sus 44 años de la mejor manera: rodeado de amor, cariño familiar y muchas muestras de afecto de quienes lo aprecian tanto dentro como fuera de la pantalla.

