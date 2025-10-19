Novia de Omar Cascante lo sorprendió con romántico detalle por su cumpleaños

Omar Cascante llegó a los 44 años este domingo. (Instagram/Instagram)

El expresentador Omar Cascante llegó a los 44 años lleno de amor y agradecimiento. Su novia, Valeria Ramírez, aprovechó la fecha para dedicarle un mensaje lleno de ternura y dejar claro que su relación va viento en popa.

LEA MÁS: Omar Cascante revela nueva travesura de su perro Aldo que lo hizo enojar

Valeria Ramírez le agradeció por todo. Captura (Omar Cascante /Omar Cascante)

“Feliz cumpleaños a este hombre maravilloso que Dios puso a mi lado (irónicamente el regalo es mío al poder celebrarte)”, escribió Valeria junto a una foto donde ambos aparecen abrazados y sonrientes.

La joven también le agradeció a Omar por su forma de ser y por el cariño que le brinda cada día.

“Por cuidarme, protegerme y siempre apoyarme. Los que te rodeamos somos afortunados de tenerte, y por eso hoy no es un día cualquiera. Feliz vida. Te amo”, agregó.

Omar Cascante celebró sus 44 años con muy buena compañía. Captura (Omar Cascante /Omar Cascante)

El comunicador, por su parte, le respondió con un comentario breve pero lleno de cariño: “Sos preciosa y me encanta verte sonreír”.

44 años bien celebrados

El cumpleañero recibió decenas de felicitaciones en sus redes sociales y compartió parte de la celebración desde su casa, decorada con globos, fotos familiares y mensajes muy emotivos.

Uno de los detalles que más llamó la atención fueron los globos personalizados que tenían imágenes de su familia y frases cargadas de amor, algo que reflejó lo unido que es con los suyos.

Su hijo, Daniel Cascante, también aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras llenas de orgullo y admiración:

“Te agradezco siempre por enseñarme a tener los pies sobre la tierra, a enorgullecerme de quien soy, que la fe y la confianza en Dios son indispensables, que todo lo que soñamos podemos lograrlo, y hasta más. Ese espíritu de lucha que no se rinde con sus metas definitivamente lo heredé de ti. Gracias por inspirarme todos los días, y por darme la bendición de ser un hijo orgulloso. Qué sean mil años más, pa’”, escribió.

Sin duda, Omar Cascante celebró sus 44 años de la mejor manera: rodeado de amor, cariño familiar y muchas muestras de afecto de quienes lo aprecian tanto dentro como fuera de la pantalla.