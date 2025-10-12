Omar Cascante revela nueva travesura de su perro Aldo que lo hizo enojar

Omar Cascante, periodista y presentador, tiene una mascota nueva que le está sacando las canas con sus travesuras. (redes/Instagram)

Al periodista Omar Cascante su perro Aldo le hizo una travesura que a cualquiera le daría un colerón.

El expresentador de Buen día tiene un salchicha que es bastante fogoso y no pudo evitar enojarse por lo que pasó.

Luego de un largo día de trabajo, al regresar a su casa, decidió cambiarse la ropa por una más ligera para descansar.

Aldo es el perro salchicha de Omar Cascante. (redes/Instagram)

“Llegué, me cambié, me puse ropa ligera, dejé los zapatos ahí para cambiarme rápido y de un momento a otro escucho ‘crush, crush (sonido de mordiscos). Como ustedes saben vivo con un devorador de cobijas, de boxer, de camas, de sillones, de todo. Yo dije: ‘está con su cobija como es habitual’, y no, no...”, explicó.

Luego mostró el destrozo que hizo con uno de sus zapatos de la marca Daniel del Barco, que acaba de quitarse.

Aldo se le comió el zapato y por más que lo regañó el perro hacía como si no fuera con él.

Omar hasta llamó a su pareja sentimental, Valeria Ramírez, madre de su hijo menor, para que también lo regañara.

Omar Cascante mostró como le dejó su perro Aldo el zapato. (redes/Instagram)

Y por más regaño, el animal siguió comiéndose el zapato de cuero como si nada.

El experiodista de Informe 11 Las Historias ha contado que su mascota se ha comido de todo, pero que aún así lo ama mucho.

