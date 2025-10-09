Farándula

Así reaccionó Omar Cascante en su regreso a Repretel tras 12 años fuera

Repretel anunció este miércoles que Omar Cascante estaría como invitado en Las Historias, el programa donde “nació” el periodista hace 22 años

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Omar Cascante
Omar Cascante volvió a Repretel este miércoles como invitado en Las Historias. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Omar Cascante celebró este miércoles la oportunidad que le dio Repretel de reencontrarse con una audiencia tan fiel, como llamó a los televidentes de Las Historias.

La televisora anunció sorpresivamente que Cascante estaría en el programa de canal 11 como invitado, al lado de Ginnés Rodríguez.

LEA MÁS: Repretel anuncia el regreso de Omar Cascante a su pantalla

El regreso de Cascante a la pantalla del canal de La Uruca es muy significativo, pues hace 22 años inició ahí su carrera en televisión, precisamente, en el mismo programa que presentó este 8 de octubre.

A Repretel, Cascante renunció en el 2013 para irse a trabajar a Teletica, donde estuvo hasta el 13 de junio del 2024, cuando fue despedido de Buen día junto a Randall Salazar.

En su regreso a Repretel, Omar dijo: “Un placer, de verdad que sí, lo digo de la forma más sincera. Son muchísimos los sentimientos encontrados porque hace 22 años llegué aquí por primera vez y, pueden imaginarse lo que eso representa”.

Omar Cascante Teletica Repretel Informe 11: Las Historias
Omar Cascante se veía así en sus tiempos en Repretel. Fotografía: Archivo LT. (Capturas)

LEA MÁS: Omar Cascante revela a quién de Teletica extraña más

Contó que camino al canal recordó aquellos tiempos, cuando apenas era un muchacho con grandes sueños personales y profesionales.

“Es un placer para mí toparme con una audiencia tan fiel. Estoy lleno de gratitud con esta oportunidad”, dijo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Omar CascanteRepretelTeleticaLas Historias
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.