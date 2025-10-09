Así reaccionó Omar Cascante en su regreso a Repretel tras 12 años fuera

Omar Cascante volvió a Repretel este miércoles como invitado en Las Historias. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Omar Cascante celebró este miércoles la oportunidad que le dio Repretel de reencontrarse con una audiencia tan fiel, como llamó a los televidentes de Las Historias.

La televisora anunció sorpresivamente que Cascante estaría en el programa de canal 11 como invitado, al lado de Ginnés Rodríguez.

El regreso de Cascante a la pantalla del canal de La Uruca es muy significativo, pues hace 22 años inició ahí su carrera en televisión, precisamente, en el mismo programa que presentó este 8 de octubre.

A Repretel, Cascante renunció en el 2013 para irse a trabajar a Teletica, donde estuvo hasta el 13 de junio del 2024, cuando fue despedido de Buen día junto a Randall Salazar.

En su regreso a Repretel, Omar dijo: “Un placer, de verdad que sí, lo digo de la forma más sincera. Son muchísimos los sentimientos encontrados porque hace 22 años llegué aquí por primera vez y, pueden imaginarse lo que eso representa”.

Contó que camino al canal recordó aquellos tiempos, cuando apenas era un muchacho con grandes sueños personales y profesionales.

“Es un placer para mí toparme con una audiencia tan fiel. Estoy lleno de gratitud con esta oportunidad”, dijo.