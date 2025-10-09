Repretel anuncia el regreso de Omar Cascante a su pantalla

Omar Cascante regresa a Repretel este miércoles. (Instagram/Instagram)

Doce años después de renunciar a Repretel y tras año y medio de su despido de Teletica, Omar Cascante regresa a la televisora de La Uruca este miércoles.

El periodista y presentador participará este 8 de octubre como invitado en el programa Las Historias, la misma producción donde trabajó hasta el 2013.

“¡Omar está de vuelta! Nuestro querido Omar Cascante está de vuelta para presentar el programa de hoy miércoles en conjunto con Ginnés (Rodríguez)”, indicó la televisora de los canales 2, 4, 6 y 11 en redes sociales.

Aunque Omar está “vacante”, Repretel enfatizó que su regreso a canal 11 será solo por este miércoles.

Omar Cascante acompañará este jueves a Ginnés Rodríguez en Las Historias. (Facebook/Facebook)

La empresa se suma así a las participaciones esporádicas que ha tenido el también cantante en la televisión nacional luego de que el 13 de junio del 2024, canal 7 lo despidiera de Buen día.

Desde entonces, Omar ha participado como invitado en programas de ¡Opa! e incluso se unió a Canal 1 en diciembre pasado para la transmisión del Festival de la Luz.

¿Será que Repretel quiere tantear el terreno para un eventual regreso de Cascante al canal? Ya veremos.