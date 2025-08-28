Video: Omar Cascante recordó la peligrosa y espeluznante noche en que lo enterraron vivo

Omar Cascante (Capturas)

Omar Cascante recordó el día en que lo enterraron vivo gracias a un peligroso reto de Informe 11.

Justo ahora que el programa de historias de Repretel pasa por una dura sacudida y muchos cambios con la salida del canal de su creador Frederick Fallas, el periodista recordó cuando fue parte de él, hace 16 años.

“En Informe 11 allá en 2009 nos animábamos a todo, éramos muy aventureros desde Giovanni, Frederick, JM, Andreas. Yo vuelvo a ver hacia atrás y pienso: ‘¿Cómo llegamos a hacer estas cosas? Y este fue uno de los episodios más extremos de mi vida”, contó antes de recordar su valentía al encerrarse vivo.

Él agregó que fue un reto que ponían los televidentes, tenían la opción de ponerlo a hacer 100 copos o ser enterrado y le tocó vivir la espeluznante experiencia en la que incluso, tuvo que llamar a su mamá para contarle y a la vez ver si tenía señal.

Esa noche, en el cementerio Vargas Calvo, todo se hizo con mucho cuidado, había equipos de emergencia y demás, pero eso no quitó el peligro, ya que él terminó hasta mareado y de ahí sacó una enseñanza que lo acompañará toda su vida.

“Esto era solo una anécdota, pero pensándolo bien puede servir para la vida porque en muchas ocasiones usted puede sentirse enterrado o que le echaron tierra, se lo digo por experiencia. Muchas veces la tierra que colocan para enterrarnos puede servirnos para levantarnos más fuertes y a veces Dios permite que vivamos entierros simbólicos para que aprendamos a valorar más las bendiciones que vienen en el camino. La vida, aunque a usted lo entierren, siempre le dará una segunda oportunidad”, finalizó.

La publicación se llenó de mensajes de seguidores que recordaron la valentía del comunicador y esa peligrosa experiencia, mientras que otros le agradecieron la moraleja.