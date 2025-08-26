Frederick Fallas tomó esta decisión tras ser despedido de Repretel

Frederick Fallas era el director de Informe 11 Las Historias y fue despedido este 25 de agosto.

Frederick Fallas tomó una sorpresiva decisión luego de ser despedido de Repretel este lunes.

El periodista y productor de Informe 11 Las Historias fue cesado de sus funciones luego de 25 años en la empresa.

LEA MÁS: Frederick Fallas nos contó lo primero que hizo al enterarse de su despido de Repretel tras 25 años

Fallas era también el director creativo de la televisora de La Uruca, la cual anunció que en su lugar estará el periodista y productor Norval Calvo.

Frederick Fallas será sustituido por Norval Calvo tras ser despedido de Repretel. (GRACIELA SOLIS)

En una entrevista que nos ofreció Fallas, tras darse a conocer la noticia de su salida, nos indicó que no sabía si tenía que irse de una vez de la empresa o debía de hacer un preaviso.

“No, no, ninguna, la empresa en realidad no me pone una razón. Básicamente, lo que me dijeron es que iba a haber algunos cambios con la nueva administración, que hay algunos cambios y que ya no iban a tener en cuenta mis servicios”, nos dijo Fallas.

Annette Mejías, gerente de mercadeo y vocera de grupo Repretel, confirmó a La Teja que Frederick se quedará unos días más en la empresa.

“La empresa está dándole el espacio para que pueda hacer entrega del puesto y ver detalles”, señaló.

LEA MÁS: ¿Qué va pasar con Informe 11 Las Historias tras la salida de Frederick Fallas?

Mejías además agregó que los próximos días se definirá la fecha “definitiva” de su salida de Repretel.

Ella además confirmó que el programa Las Historias estará a cargo ahora de “nuestra unidad de producción de contenido”, cuya área está bajo la coordinación de la periodista Diana Rosa Villalobos.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez compartió misterioso y sentido mensaje tras salida de Frederick Fallas de Repretel