Omar Cascante revela a quién de Teletica extraña más

Omar Cascante dio a conocer este martes el nombre de la persona de Teletica que más extraña.
El periodista, presentador y cantante hizo la revelación en la famosa dinámica “Ping pong con…”, muy popular en redes, que le hicieron en el canal ¡Opa!
Cascante estuvo de invitado este martes en el programa Francamente, que presenta su gran amigo y exjefe en Teletica, Randall Salazar.
Al musculoso le preguntaron a qué persona extraña más de la tele y él no dudó en mencionar a Nancy Dobles, con quien compartió años cámaras en el programa Buen día.
“¿Algún compañero o compañera que extrañás de la tele?”, le consultaron a Cascante.
“Si tuviera que mencionar a alguien, extraño a la Negra, a Nancy (Dobles)”, respondió el galán.
Cascante y Dobles presentaron juntos durante años la revista matutina de canal 7. Ahí surgió una gran amistad entre ambos que permanece en la actualidad, a pesar de que ya no trabajan juntos.
Teletica despidió a Omar el 13 de junio del 2024 por cambios que hicieron en Buen día. Esa vez, la televisora del trencito también cesó a Randall Salazar.