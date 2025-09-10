Omar Cascante revela a quién de Teletica extraña más

Omar Cascante no ha formalizado con ninguna otra televisora tras su salida de Teletica. Fotografía: Instagram Omar Cascante. (Instagram/Instagram)

Omar Cascante dio a conocer este martes el nombre de la persona de Teletica que más extraña.

El periodista, presentador y cantante hizo la revelación en la famosa dinámica “Ping pong con…”, muy popular en redes, que le hicieron en el canal ¡Opa!

LEA MÁS: Video: Omar Cascante recordó la peligrosa y espeluznante noche en que lo enterraron vivo

Cascante estuvo de invitado este martes en el programa Francamente, que presenta su gran amigo y exjefe en Teletica, Randall Salazar.

Al musculoso le preguntaron a qué persona extraña más de la tele y él no dudó en mencionar a Nancy Dobles, con quien compartió años cámaras en el programa Buen día.

“¿Algún compañero o compañera que extrañás de la tele?”, le consultaron a Cascante.

“Si tuviera que mencionar a alguien, extraño a la Negra, a Nancy (Dobles)”, respondió el galán.

Omar Cascante y Nancy Dobles trabajaron juntos en Buen día entre el 2016 y el 2024. Fotografía: Albert Marín. (albert marín.)

Cascante y Dobles presentaron juntos durante años la revista matutina de canal 7. Ahí surgió una gran amistad entre ambos que permanece en la actualidad, a pesar de que ya no trabajan juntos.

LEA MÁS: Omar Cascante recordó la vez que le robaron su primer carro y el susto que se llevó al enterarse

Teletica despidió a Omar el 13 de junio del 2024 por cambios que hicieron en Buen día. Esa vez, la televisora del trencito también cesó a Randall Salazar.