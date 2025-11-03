Mira Quién Baila: ¿Regresará Neto Rangel este domingo tras su lesión?

Neto Rangel regresa a Mira Quién Baila Costa Rica tras una lesión en la columna. (redes/Instagram)

Los seguidores de Mira Quién Baila Costa Rica esperan con ansias saber si Neto Rangel podrá regresar este domingo a la competencia, luego de sufrir una lesión en la columna que lo obligó a ausentarse en la última gala.

El carismático participante compartió en las redes del programa cómo ha sido su recuperación: “He tenido una semana muy diferente, muy atípica. Empecé la semana muy triste por el tema de la lesión, pero poco a poco, con todo el tratamiento, medicamentos, los doctores y enfermeras, me he sentido mejor, gracias a Dios”, detalló.

Neto Rangel en la sétima gala de Mira quién baila donde salió lesionado de la columna. (redes/Captura de video)

Rangel, quien confirmó que sí podrá bailar este domingo, aseguró que este día es muy especial para él.

“Tengo muchos sentimientos encontrados y puse todo en las manos de Dios para ver qué pasa, pero estoy agradecido por el cariño de toda la gente que me ha escrito. Eso es de lo más lindo que me llevo del programa”, expresó.

La participación de Neto genera expectativa entre sus seguidores, quienes esperan verlo nuevamente en la pista mostrando su talento y energía. La competencia sigue más intensa que nunca, y el regreso del bailarín promete emociones y sorpresas para todos los televidentes.