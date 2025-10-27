Doctor revela qué fue lo que realmente le pasó a Neto Rangel, quien hasta está con enfermera en la casa

Neto Rangel, participante de Mira quién baila, sigue recuperándose de su lesión en la columna. (redes/Instagram)

Neto Rangel, uno de los participantes más queridos de Mira quién baila, de Teletica, atraviesa días complicados luego de sufrir una lesión en la columna mientras ensayaba este domingo.

Su ausencia en la sétima gala del programa generó preocupación entre los seguidores del concurso, quienes desde entonces no han dejado de enviarle mensajes de apoyo a través de las redes sociales.

Después de varias horas de incertidumbre, Neto conversó con La Teja para contar cómo se encuentra y cómo avanza su recuperación. A pesar del dolor, mantiene la actitud positiva y el espíritu de lucha que siempre lo ha caracterizado.

“Gracias a Dios hoy me siento un poquito mejor que ayer, con un poquito menos de dolor. Estoy esperando que vengan a ponerme los medicamentos de hoy”, dijo.

Neto Rangel no pudo bailar en la sétima gala por su lesión y lo presentaron en la clínica recibiendo medicación intravenosa. (redes/Captura de video)

Además, confirmó que este martes tiene una nueva cita médica a las 2 p.m. para que ver cómo su evolución.

“Aquí vamos un día a la vez, pero positivos y confiando en Dios en que pronto voy a estar al cien por ciento”, expresó el dj brasileño.

Enfermera en casa

Neto se encuentra actualmente en su casa, bajo supervisión médica, recibiendo medicamento intravenoso que le aplica una enfermera enviada por la producción de Teletica.

El tratamiento busca desinflamar la zona afectada y controlar el dolor que lo mantiene en reposo desde el fin de semana.

El doctor Álvaro Rivera, quien fue el encargado de atenderlo tras la emergencia, también nos explicó con detalle qué fue lo que realmente ocurrió con el participante.

Camila Herrera, novia de Neto Rangel, ha estado también cuidándolo mucho. (redes/Instagram)

Según el especialista, el diagnóstico de Neto es una lumbalgia mecánica aguda, un tipo de dolor intenso en la parte baja de la espalda que puede afectar la movilidad y provocar espasmos musculares.

“Se le aplicaron analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares. Estos medicamentos sirven para desinflamar, relajar el músculo y bajarle el dolor agudo que presentaba”, detalló el doctor Rivera.

El médico también aclaró que la lesión que padece el brasileño no es nueva, pero sí se reactivó debido al esfuerzo físico acumulado en las últimas semanas de ensayos y presentaciones.

“Pudo haberse activado por un golpe o un movimiento forzado, y el esfuerzo físico que viene realizando durante las últimas semanas lo llevó al límite”, agregó.

Por ahora, la principal recomendación médica es que el Dj permanezca en casa, recibiendo los tratamientos intravenosos y evitando cualquier tipo de esfuerzo.

Así ocurrió la lesión de Neto Rangel durante ensayo de Mira quién baila

Sigue en competencia

La producción de Mira quién baila confirmó que, de momento, Neto sigue siendo parte del programa, aunque su participación en las próximas galas dependerá completamente de su evolución médica.

“Esto se maneja día a día, dependiendo de cómo responda su cuerpo al tratamiento”, dijo Vivian Peraza, productora del programa.

El público ha demostrado un gran cariño por el brasileño, quien desde el inicio del show se ganó el corazón de los televidentes por su alegría, su carisma y su entrega en la pista.

Mientras tanto, Neto se enfoca en su recuperación y en mantener una actitud positiva, convencido de que pronto volverá a bailar.

“Aquí vamos un día a la vez, pero confiando en Dios en que todo saldrá bien”, repitió con la fe que lo acompaña en este proceso.

Neto Rangel compite en esta temporada junto con la bailarina mexicana Jahzell Acevedo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Que pueda moverse

La bailarina Jahzell Acevedo, su pareja en la competencia de baile, está muy preocupada por la evolución de la salud de Neto.

Aunque este lunes no pudieron ensayar y, en esta próxima gala les corresponde presentar dos coreografías, para ella lo más importante es que él se sienta bien.

“Mi mayor temor sigue siendo que él pueda moverse para hacer todas las actividades como normalmente lo hacemos día a día”, dijo muy preocupada al terminar la gala de este domingo.

La mexicana describió a su pareja de baile como una persona muy positiva, con ganas de hacer siempre las cosas bien, por lo que no duda que con su coraje y fuerza saldrá de esta pronto.