Video revela el momento exacto en que Neto Rangel se lesionó en Mira quién baila

Neto Rangel se lesionó la columna y no pudo bailar en esta sétima gala de Mira quién baila. (redes/Captura de video)

El suspenso terminó y los seguidores de Mira quién baila ya pudieron ver cómo ocurrió la lesión de Neto Rangel.

El dj brasileño se lesionó la columna durante el ensayo de este domingo, justo a horas de iniciar la sétima gala del programa.

LEA MÁS: (Video) Neto Rangel llora al anunciar su nueva lesión: “Lo que se viene no es fácil”

En las redes sociales del programa subieron un video que muestra el instante en que Neto intenta ejecutar un movimiento y, desafortunadamente, termina resintiéndose de su espalda, provocando la preocupación inmediata del equipo de producción y de los demás participantes.

Así ocurrió la lesión de Neto Rangel durante ensayo de Mira quién baila

Afortunadamente, según los reportes médicos del programa, Neto se encuentra estable y continúa bajo supervisión, aunque no pudo presentarse en la pista.

El brasileño contó que tiempo atrás había sufrido la misma lesión y que lo que más le preocupa es que sabe que la recuperación es bastante lenta.

LEA MÁS: Sorpresa y emoción en Mira quién baila: Neto Rangel no bailó y Jeff On arrasó de nuevo

Neto Rangel llora a contar sobre su nueva lesión

Al participante lo llevaron a un hospital privado a hacerle unas placas y resultó que tenía una fuerte lesión en una de sus arterias y que, posiblemente, solo se corregiría con cirugía.