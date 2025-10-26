(Video) Neto Rangel llora al anunciar su nueva lesión: “Lo que se viene no es fácil”

DJ Neto Rangel baila junto a la mexicana Jahzell Acevedo en Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El dj brasileño Neto Rangel lloró al anunciar que sufrió una nueva lesión a pocas horas de iniciar la sétima gala de Mira quién baila.

“Lo que se viene no es fácil”, dijo entre lágrimas mientras aguantaba dolor.

La noticia de su nueva molestia la dio a conocer en las mismas redes sociales del programa de Teletica.

“Bueno, aquí estamos en el estudio Marco Picado, estamos a pocas horas de iniciar lo que es Mira quién baila y estábamos aquí ensayando y tuve una lesión muy fuerte en la columna”, dijo.

El compañero de competencia de la bailarina mexicana Jahzell Acevedo agregó con sus ojos llorosos y cara de dolor que ya antes había tenido una lesión similar, por lo que ya sabe que la recuperación no es nada fácil.

“Yo ya había tenido una lesión ahí antes (en la columna) y ya sé el proceso que se viene ahorita de recuperación y no es tan fácil”, agregó.

Neto Rangel llora a contar sobre su nueva lesión

Dolido por sus seguidores

Neto además ofreció disculpas a sus seguidores y a la gente que lo ha estado apoyando, levantando las sospechas de que no podrá presentarse esta noche en la pista.

“A Jaz, que ha dado todo por mí, pero lo que viene ahorita no es fácil, no es fácil”, dijo entre lágrimas.

El programa informó que aún no se conoce su “estado a nivel médico” y habrá que esperar a las 7 p.m., que se inicia el programa, para conocer cómo continúa el brasileño y si podrá presentar su coreografía.

El jueves anterior, Neto también había informado que se había lesionado la mano derecha ensayando y que tuvo que acudir a la clínica.