Otro participante de Mira quién baila se lesiona en pleno ensayo: “Hoy ha sido un día difícil”

Neto Rangel está muy asustado y adolorido, pues es la primera vez que se lesiona en el programa Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Uno de los participantes más fuertes para llegar a la gran final de Mira quién baila (MQB) terminó lesionado este jueves en pleno ensayo.

Se trata del brasileño Neto Rangel, quien hasta la fecha no había tenido que acudir al médico por alguna lesión.

El dj y bailarín contó que este “ha sido un día difícil” porque el dolor es bastante molesto.

Neto Rangel se lesionó ensayando para Mira quién baila

Directo a la clínica

Neto explicó que ensayando se lesionó la mano derecha y no le quedó más que acudir a la clínica de su compañera de competencia Katherine Campbell.

“Bueno, hoy ha sido un día difícil, llegó el momento que yo no quería que llegara. Hoy ensayando me lesioné la mano, pero durísimo, hasta para quitarme la camisa me duele, para manejar me duele”, contó.

Los participantes de Mira quién baila son atendidos en la clínica de Katherine Campbell, quien también está en el programa de Teletica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Para aliviarle el dolor le hicieron un tratamiento con láser esperando que este viernes ya se sienta mejor para continuar con los ensayos.

No pierde las esperanzas

El brasileño confesó que la mano le duele muchísimo y que eso lo tiene muy bajoneado.

El dolor es prácticamente en la muñeca, por lo que ahora deberá cuidarse más cuando tenga que agarrar a su compañera de baile Jazhell Acevedo.

Desde que inició el programa se han lesionado Daniel Montoya, Ivonne Cerdas (primera eliminada) y Thais Alfaro (también eliminada).