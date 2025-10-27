¿Podrá bailar Neto Rangel este domingo en Mira quién baila? Esto dijo el doctor de Teletica

Neto Rangel se lesionó la columna en el ensayo general de Mira quién baila. (redes/Captura de video)

La pista de Mira quién baila podría tener un gran ausente este domingo, pues el brasileño Neto Rangel sufrió una lesión en la columna durante el ensayo general de este domingo, poniendo en riesgo su presentación en esta sétima gala del programa.

Minutos después de iniciado el concurso de Teletica, el presentador Edgar Silva hizo un pase desde el consultario del doctor Álvaro Rivera, donde está el DJ brasileño con una vía en sus venas y acompañado de su bailarina Jahzell Acevedo.

“Anunciamos por las redes sociales, hace un par de horas, que Neto había sufrido una lesión esta tarde en el ensayo. Neto ayer no estuvo en el ensayo general porque tenía funciones de trabajo profesional y terminó sus labores como a las tres de la mañana”, explicó Silva.

El brasileño contó que el cansancio acumulado tras una intensa jornada laboral influyó en el incidente que tuvo mientras ensayaban.

“Ayer terminamos como a las 3 a.m. de descargar el camión de las actividades que tuvimos. Fueron cinco eventos, entonces el cuerpo ya venía un poquito cansado. Hoy llegamos temprano para repasar la coreografía y ahí tuve esta lesión en la parte de la columna”, relató.

Además, el participante reconoció que esta dolencia no es nueva.

“Es una lesión vieja, ya he pasado por ese proceso otras veces. Además del dolor físico, está la preocupación porque la recuperación es lenta, pero sé que estoy en buenas manos. El doctor me está aplicando los medicamentos y estamos haciendo todo lo posible para recuperarme rápido y seguir en la competencia”.

¿Podrá bailar?

El doctor Álvaro Rivera explicó que, por el momento, Neto no puede bailar, aunque espera una recuperación favorable.

“Se le están aplicando antiinflamatorios, relajantes musculares y analgésicos para combatir la contractura muscular que tiene. Está muy limitado, por hoy no puede bailar, pero esperamos que en un periodo de 24 horas pueda recuperarse para la próxima gala, si está en condiciones”, aclaró el especialista.

Edgar Silva anució que Neto Rangel sería el último en salir a la pista para darle tiempo a su recuperación. (redes/Captura de video)

Este domingo todas las coreografías están basadas en un tema de película y a ellos les tocaba recrear “50 Sombras de Grey”, mezclando rumba y vals en su coreografía.

Por ahora, la prioridad del equipo de producción es la salud del participante y Edgar anunció que Neto estaba programado para el cierre de la gala, con la esperanza de darle más tiempo de recuperación, aunque todo dependerá de su evolución médica, aunque el doctor fue claro en que hoy no podrá.

El DJ y productor brasileño agradeció el apoyo de la producción y de su compañera Jaz, dejando claro que está haciendo todo lo posible para regresar a la pista.

“Muchas gracias a toda la producción, la atención ha sido excelente. Lo que Dios quiera. Estoy poniendo el 100%, Jaz también. Hicimos una coreografía muy bonita y vamos a ver si todo sale bien para seguir en la competencia”, dijo.

Ahora la gran pregunta es si Neto no logra presentarse este domingo, ¿quedará inmediatamente sentenciado?, pues habían anunciado que hoy hay dos nominados nuevos.