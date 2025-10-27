Farándula

Sorpresa y emoción en Mira quién baila: Neto Rangel no bailó y Jeff On arrasó de nuevo

La sétima gala de Mira quién baila (MQB) estuvo cargada de emociones y de muchas sorpresas

Por Silvia Núñez
Mira quién baila, sétima temporada.
La sétima gala de Mira quién baila fue dedicada a temas de películas. (Teletica Formatos /Facebook)

La sétima gala de Mira quién baila de Teletica fue una noche llena de emoción y música de película, pero también de sorpresas inesperadas.

El DJ brasileño Neto Rangel no pudo salir a la pista debido a una lesión en la columna que sufrió durante el ensayo de este domingo por la mañana, dejando a sus compañeros y seguidores con mucha preocupación.

A pesar de la ausencia de Neto, la gala brilló con coreografías que dejaron huella.

Sétima gala de Mira quién baila, segunda temporada 2025
Ericka Morera y Javier Acuña fueron los primeros en salir a la pista en esta gala. (Teletica Formatos /Cortesía)

Jeff On e Ítalo Marenco se robaron todos los aplausos y provocaron un momento histórico: los cuatro jueces se pusieron de pie para reconocer la impecable ejecución y la creatividad de su presentación.

El cantante y su coreógrafa Alhana Morales fueron pura energía con el tema de La Máscara y, pese a un pequeño resbalón, fueron muy aplaudidos.

Mira quién baila, sétima temporada.
Jeff On volvió a ganar el premio ¡Wow! en esta sétima gala de Mira quién baila. (Teletica Formatos /Facebook)

Mientras que, el presentador y su pareja, Lucía Jiménez, bailaron el tema de “El Guasón” al ritmo vals cargado de mucho dramatismo.

Al final, los jueces anunciaron que la pareja ¡Wow! de la noche fueron Jeff y Alhanna, una vez más, por “el espectáculo y la dificultad” de su coreografía.

Sétima gala de Mira quién baila, segunda temporada 2025
Ítalo Marenco y Lucía Jiménez sorprendieron a todos con su coreografía e interpretación de sus personajes. (Teletica Formatos /Cortesía)

Además, el presentador Edgar Silva anunció que no se nominaría a nadie con la condición de que la próxima semana cada pareja deberá presentar dos coreografías.

El programa terminó con la gran expectativa de ver cómo se recuperará Neto para volver a brillar en la pista de Mira quién baila.

Sétima gala de Mira quién baila, segunda temporada 2025
A Daniel Montoya los jueces le dijeron que ha mejorado mucho su baile. Él le dedicó su presentación a Ariel Artavia, su primo fallecido. (Teletica Formatos /Cortesía)

