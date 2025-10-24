Farándula

¿Por qué Byron Ávila rechazó un contrato en Turquía? El bailarín habló desde el corazón

El bailarín tico no fue llamado a la segunda temporada de Mira quién baila (MQB)

Por Silvia Núñez

El bailarín y coreógrafo Byron Ávila, recordado por haber puesto a moverse a medio país en la primera temporada de Mira quién baila (MQB) de Teletica, sorprendió a muchos al contar que rechazó un jugoso contrato en Turquía.

El vecino de Aserrí, quien el año pasado fue pareja de baile de la cantante Vanessa González, tomó una decisión que pocos se atreverían a hacer: dejar pasar una oportunidad internacional por cuidar su paz mental y disfrutar de su familia.

06/10/2024. Cuarta gala de Mira quién baila. Teletica, Sabana. Fotografía: Lilly Arce.
Byron Ávila bailó junto a Vanessa González en la primera temporada de Mira quién baila (MQB).

“Los planes de Dios son perfectos, yo he estado en un momento de mi vida en el que no sé dónde ir y lo que quiero es contrario a lo que Él quiere. Hoy me llegó un contrato para trabajar en Estambul (Turquía) y no lo aceptaré, quiero respirar y solo fluir en mi vida. No quiero alejarme más de mi casa, quiero sentirme en paz”, confesó Byron.

Años viajando por competencias

El artista, quien lleva diez años viajando por el mundo como bailarín, confesó que llegó el momento de hacer una pausa.

“Todos dirán: ‘¡Está loco!’, pero quiero una vida tranquila, donde solo pueda respirar. Llevo una década de estar viviendo fuera, y ahora lo único que quiero es estar en casa, disfrutar de los míos. Ya no quiero irme lejos”, agregó en una publicación en Instagram.

22/09/2024. Mira quién baila, Televisora de Costa Rica. Estudio Marco Picado. Sabana, San José. Fotografía: Lilly Arce. En la fotografía: Vanessa - Byron
Byron Ávila tiene años como bailarín y decidió hacer una pequeña pausa.

Byron aseguró que no dejará de bailar ni de enseñar, pero esta vez lo hará desde su tierra, y rodeado de su gente.

“Obvio, haré viajes pequeños, pero ya no quiero irme como antes”, dijo con la serenidad de quien entendió que el éxito no siempre está en los escenarios, sino en encontrar paz donde uno pertenece.

Ávila también ha sido bailarín extra en Dancing with the stars (DWST) y en Tu cara me suena (TCMS) de Teletica.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

