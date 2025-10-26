Toni Costa dedica un mensaje lleno de amor a su novia Mimi Ortiz por una razón especial

El bailarín y juez español Toni Costa sorprendió a su novia Mimi Ortiz con un mensaje muy especial en vísperas de su cumpleaños.

La presentadora de Sábado feliz cumplirá 34 años este martes 28 de octubre, pero desde el jueves anterior empezó con las celebraciones.

Toni Costa y Mimi Ortiz se enamoraron durante la primera temporada de Mira quién baila (MQB) hace casi un año. (Lilly Arce/Lilly Arce)

De hecho, esa noche el mismo español le preparó una fiesta sorpresa a Libni Jahzeell Ortiz, a la que invitó solo a sus amigos más cercanos y a algunos de Mira quién baila (MQB).

Toni hizo un video en el que mostró cómo estuvo el festejo y compartió unas palabras llenas de amor y gratitud, con las que celebró la vida de Mimi y lo importante que es para él.

“Amo tanto verte feliz… que celebro tu vida como siempre mereciste: con amor, alegría y gratitud a Dios por el regalo tan grande que eres”, escribió el juez de Mira quién baila, de Teletica.

Le dijo: “Te amo”

Además, añadió que la tica llegó a su vida para entregarle un amor “diferente, retador y transformador” y que cada cumpleaños suyo será “una fiesta al corazón”.

“Una celebración de lo maravilloso que es tenerte en mi vida con Dios siempre por delante… Te amo", publicó.

Toni Costa le celebró por adelantado su cumple a Mimi Ortiz

El mensaje emocionó a sus seguidores, quienes llenaron la publicación de likes y comentarios. Mimi, por su parte, se mostró feliz y agradecida por la demostración de cariño, confirmando que este cumpleaños será muy especial para ambos.

“Gracias mi amor, por cuidar cada detalle para hacerme pasar un día muy especial”, le escribió ella.

Otro gran detalle es la canción que él eligió para el video, “Si antes te hubiera conocido”, de Karol G, demostrando que está bien enamorado.