Teleguía Farándula

Juez de Mira quién baila admite que no siempre se ponen de acuerdo para nominar parejas

La próxima semana una pareja será eliminada de Mira quién baila

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Isaac Rovira, Natalia Rodríguez y Toni Costa de Mira quién baila
Isaac Rovira, confesó que les cuesta nominar parejas.

El juez de Mira quién baila Costa Rica, Isaac Rovira, admitió que los jueces no siempre logran ponerse de acuerdo al momento de nominar a las parejas participantes, lo que provoca debates intensos y momentos de tensión en cada gala del programa.

LEA MÁS: ¡Ya hay nuevos sentenciados en Mira Quién Baila! Estos son

Mira quién baila
Isaac Rovira, juez de Mira Quién Baila, admitió que no siempre logran ponerse de acuerdo al nominar a las parejas. (Mira quién baila /Mira quién baila)
Mira quién baila
Daniel Montoya y Ericka Morera están sentenciados esta semana y lucharán por mantenerse en la competencia. (Mira quién baila /Mira quién baila)

“Es difícil; no nos ponemos de acuerdo (entre jueces), nos ha costado en las últimas semanas y lo hacemos al final”, comentó el español Rovira.

En la gala de esta semana, las parejas sentenciadas fueron Daniel Montoya y Tatiana Sánchez; así Ericka Morera y Javier Acuña, quienes harán todo lo posible por mantenerse en la competencia.

LEA MÁS: Así fue el divertido debut de Diego Garro y Corney en el “Streaming Show” de Mira Quién Baila

La próxima semana, la pareja eliminada recibirá un premio de 3 mil dólares que será destinado a la fundación que apoyan.

Por otro lado, este domingo la pareja ¡Wao!, conformada por Katherinne Campbell y Erick Vázquez, se llevó un incentivo de mil dólares por su destacada participación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
mira quién bailaIsaac Roviranominación de parejas
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.