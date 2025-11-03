Juez de Mira quién baila admite que no siempre se ponen de acuerdo para nominar parejas

El juez de Mira quién baila Costa Rica, Isaac Rovira, admitió que los jueces no siempre logran ponerse de acuerdo al momento de nominar a las parejas participantes, lo que provoca debates intensos y momentos de tensión en cada gala del programa.
LEA MÁS: ¡Ya hay nuevos sentenciados en Mira Quién Baila! Estos son
“Es difícil; no nos ponemos de acuerdo (entre jueces), nos ha costado en las últimas semanas y lo hacemos al final”, comentó el español Rovira.
En la gala de esta semana, las parejas sentenciadas fueron Daniel Montoya y Tatiana Sánchez; así Ericka Morera y Javier Acuña, quienes harán todo lo posible por mantenerse en la competencia.
LEA MÁS: Así fue el divertido debut de Diego Garro y Corney en el “Streaming Show” de Mira Quién Baila
La próxima semana, la pareja eliminada recibirá un premio de 3 mil dólares que será destinado a la fundación que apoyan.
Por otro lado, este domingo la pareja ¡Wao!, conformada por Katherinne Campbell y Erick Vázquez, se llevó un incentivo de mil dólares por su destacada participación.