Así fue el divertido debut de Diego Garro y Corney en el “Streaming Show” de Mira Quién Baila

El estreno de Diego Garro y Corney en Mira Quién Baila dio de qué hablar, ya que este último soltó un comentario que hizo reír a todos con respecto a su contrato en el programa Streaming Show, que se estrenó este domingo.

Diego Garro y Corney son los encargados de Streaming Show (Captura) (Streaming Show/Streaming Show)

El programa se inició con los creadores de contenido dentro del camerino de Mira Quién Baila, donde pudieron hablar con cada uno de los participantes.

LEA MÁS: ¡Ya hay nuevos sentenciados en Mira Quién Baila! Estos son

Ambos anduvieron buscando a Ítalo Marenco.“¿Dónde está mi favorito? Me huele”, dijo uno de ellos, a lo que Keka le respondió: “Aquí no venga con preferencias”.

LEA MÁS: ¿Qué pasó entre Katherine Campbell y Kenneth González en los camerinos de Mira quién baila?

Mientras estuvieron en el set, pudieron tener de primera mano las impresiones de los participantes, entre ellos la de Ítalo Marenco, quien expresó que, aunque los jueces lo criticaran, debía mantenerse humilde y escuchar.

Los creadores de contenido interactuaron en vivo con los concursantes y los seguidores en línea. (Streaming Show/Streaming Show)

Corney y Diego Garro en acción durante el estreno de Streaming Show, corriendo por los pasillos del canal. (Streaming Show/Streaming Show)

“Ellos (los jueces) lo que quieren es que uno lo haga bien, pero yo escucho a mi compañera y a mi guía”, dijo el macho.

Una de las cosas que más llamó la atención fue que, mientras pasaban los anuncios, ambos corrieron por todos los pasillos del canal, incluso por Buen Día, que se encuentra al otro lado de la calle, pero se conecta por dentro.

“Esto no venía en el contrato de Teletica, ser maratonista”, le dijo entre risas Corney a Diego.

Streaming Show

A los creadores les habilitaron un set con cuatro sillas, donde cada participante puede sentarse a conversar y hasta hacer dibujos sin filtros sobre los comentarios de los jueces y su participación en la competencia.

“Ofrecer esta experiencia digital refleja nuestro compromiso de innovar y mantener viva la conexión con la audiencia”, explicó Vivian Pereza, productora del programa.

Participación de Daniel Montoya

Streaming Show conectó a los participantes y la audiencia digital con un formato fresco y entretenido. (Streaming Show/Streaming Show)

Cuando Montoya llegó al set del Streaming Show, Corney fue directo y le comentó que los jueces habían sido duros con ellos, más Rovira, quien expresó que no había un avance en el baile.

“Saludos para Isaac Rovira, quiero mucho al hombre. Yo siento que Isaac me despidió de una vez, pero eso es lo que me gusta: cuando a un tico le tocan el ego, las cosas cambian”, concluyó Daniel Montoya.

El estreno del programa fue todo un éxito: al iniciar contaban con poco más de 280 personas conectadas, pero al finalizar, alrededor de las 8:30 de la noche, casi mil espectadores seguían la transmisión.