Ellos son los que van a la final de Mira quién baila tras la eliminación de Neto Rangel

Mariana Uriarte y Neto Rangel eran los sentenciados en esta gala y al final el público decidió que ella siguiera en competencia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Los nombres de los cuatro finalistas de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) quedaron definidos tras la eliminación de Neto Rangel.

Al final, el voto del público salvó a Mariana Uriarte y la metió en la final, en la cual ya estaba definido que estarían Ericka “Keka” Morera, Ítalo Marenco y Jeff On.

Será el próximo domingo 30 de noviembre cuando se conozca quién se ganará el ansiado trofeo y a su vez los 15 mil dólares que podrá donar a la fundación que representó durante toda la competencia.

La decisión la tendrá ahora el público únicamente, pues el jurado ya no tendrá que calificarlos, así que les toca votar por su favorito.

Pero antes de anunciarse a los finalistas y al que abandonaba la competencia, los jueces también eligieron la pareja ¡WoW! de esta onceava gala, que fue Neto Rangel y su compañera Jahzell Acevedo, quienes se ganaron 1.000 dólares para ellos. Es decir, al final no todo fue malo para el brasileño.

Jeff On y Alhanna Morales ya están en la gran final de Mira quién baila (MQB). (Lilly Arce)

Semifinal de sorpresas

En esta gala, las cinco parejas todavía en competencia tuvieron que sudar la gota gorda con dos coreografías cada una.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue nada más y nada menos que la presentación de Carlos Ramos, “El Porcionzón”, quien salió como invitado sorpresa durante la presentación de Ericka “Keka” Morera y su bailarín Javier Acuña.

Carlos Ramos "Porcionzón" fue la gran sorpresa durante la primera presentación de Ericka Morera. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El “menecazo” hizo de presentador y mostró sus famosos pasos a ritmo de la “Cumbia campirana”, la cual asegura que es el himno del “Porcio”, y fue el tema que bailó la pareja finalista.

Ítalo Marenco sorprendió al público al saltarse a los jueces y volar por los aires. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Otra gran sorpresota fue la de Ítalo Marenco, quien tampoco se quedó atrás con tal de llamar la atención del público.

El presentador decidió que, para su segunda coreografía, era el momento perfecto para mandarse una loquera más y apareció acompañado por tres porristas que se apuntaron al vacilón sin pensarlo dos veces.

El juez Isaac Rovira hizo su presentación en esta onceava gala de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Como si eso fuera poco, Ítalo se tiró una maniobra que dejó a medio mundo con la boca abierta: una maniobra tipo “salto del ángel”, de esos que se ven solo en las corridas de toros. El público pegó el brinco del susto, pero también la ovación, porque se lució.

Mariana Uriarte y Michale Rubí bailaron salsa en su primera presentación. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En esta gala también bailó el juez Isaac Rovira acompañado de la bailarina Jahzell Acevedo, quien demostró por qué ha sido premiado internacionalmente como uno de los mejores bailarines de España.

Al final de la noche, entre risas, nervios y aplausos, quedaron definidos los cuatro finalistas que se jugarán el todo por el todo el próximo domingo. ¿Quién ganará?