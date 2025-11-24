“El Porcionzón” será parte de las sorpresas en la semifinal de Mira quién baila, ¿con quién bailará?

Carlos Ramos, "El Porcionzón", está feliz con la invitación que le hicieron de estar en la pista de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este domingo la pista de Mira quién baila va a temblar, pero no solo por los semifinalistas, sino porque el mismísimo Carlos Ramos, mejor conocido como “El Porcionzón”, será parte de las sorpresas de esta onceava gala.

Así es, el “menecazo” se hará presente cuando a Ericka “Keka” Morera y su bailarín Javier Acuña les toque pegar brinquitos con el tema “Cumbia campirana”, del grupo colombiano Super Grupo Colombia.

Y, aunque la producción intentó guardar el secreto, ya nos enteramos de que el “Porcio” aparecerá para ponerle picante a su presentación.

Esta será la primera vez que el humorista salga a la pista del programa, por lo que confesó que anda “medio nervioso”, pero dispuesto a darlo todo.

Ericka "Keka" Morera y Javier Acuña invitaron al "menecazo" a bailar con ellos. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Eso sí, nos contó, que les había explicado a Keka y Javier cómo se baila este temazo que, según él, es “el himno del Porcionzón”, para que se ganen el 10 de los jueces.

Los que conocen al Porcio saben que cuando se suelta, no hay quien lo pare y que las risas están garantizadas.

Y para quienes se preguntan si esto significa que ya entró en modo diciembre, la respuesta es sí, porque este año volverá a El Chinamo, donde cada temporada hace de las suyas en tarima.