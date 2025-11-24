(Video) Diego Bravo habló claro y sin rodeos sobre la final de Mira quién baila

Diego Bravo fue claro y habló sin filtros sobre la final de Mira quién baila (MQB), luego de que, según dijo, la gente no se lo dejara de preguntar.

Este lunes, tras conocerse que Ericka Morera, Ítalo Marenco, Mariana Uriarte y Jeff On disputarán la victoria del reality de baile de canal 7, el popular youtuber dio su opinión.

Al exparticipante de MQB le preguntaron a cuál de ellos veía como ganador de esta temporada y Bravo no se anduvo por las ramas con lo que dijo.

¿Quién ganará Mira quién baila? Esto opina Diego Bravo

Diego Bravo sin rodeos

“Si tengo esa pregunta siete veces, son pocas, la verdad”, afirmó en un principio el controversial creador de contenido.

“Está muy complicado. Creo que, incluso, está muy complicado intentar adivinar quién, porque cuando estuvo Lorna (Cepeda, la actriz colombiana que estuvo en Dancing with the Stars Costa Rica), la mae ganó y, evidentemente, no era la que mejor bailaba, pero era la que el público quería”, mencionó.

También dio el ejemplo de lo que pasó el año pasado con Mimi Ortiz y Naomi Valle. “Mimi, claramente, fue la que más bailó, pero Naomi fue la que más mostró evolución desde el día uno hasta la gala 12. Fue la que demostró que fue como diamante en bruto, que fue evolucionando durante cada gala y a la gente le caló, le gustó, la apoyó y la hizo ganar”, agregó.

Diego Bravo participó el año pasado en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

“Puede pasar cualquier cosa”

Por ese motivo es que Diego no se atreve a decir quién será el gran ganador del programa, nombre que se conocerá este domingo 30 de noviembre.

“En esta temporada puede pasar cualquier cosa, pero al final de cuentas recuerden que quien gana no es la persona, es la fundación que presenta, así que ese dinero no es para ellos”, concluyó.