Diego Bravo destroza a Michael Rubí y lo llama “Perdedor” por lo que dijo en contra de un juez

Diego Bravo hizo un comentario de Michael Rubí por la polémica contra el juez Toni en un en vivo. (Cortesía /Cortesía)

Diego Bravo no se guardó nada y se le “soltó la lengua” para “comerse vivo” al bailarín Michael Rubí, pareja de Mariana Uriarte, por una serie de polémicas declaraciones emitidas en una transmisión en vivo por YouTube.

El mediático exparticipante de Mira quién baila calificó las frases de Rubí sobre el juez Toni como propias de un “perdedor” que no entiende el formato de la competencia.

La Controversia nace en YouTube

La confrontación inició tras un en vivo donde Mariana Uriarte y Michael Rubí discutieron las críticas del jurado, particularmente las de Toni. Uriarte mencionó la aparente contradicción del juez:

LEA MÁS: Jueza de Mira quién baila explica por qué le dolió tanto la nominación de esta gala

“Un comentario curioso y es que (Toni) me dice que quiere ver a la Mariana de las primeras galas, pero en las primeras me pide ver una Mariana que baje menos revoluciones, entonces diay, que se decida”.

Diego Bravo no se contuvo y se refirió al bailarín Michael Rubí en términos muy duros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Michael Rubí explotó tras la nominación de Mariana Uriarte en Mira quién baila

A esto, Michael Rubí añadió un comentario que encendió la mecha:

“Toni se pone a hablar de reguetón y debería enseñarles unos pasos”. Además, Rubí minimizó las críticas al recordar que Mariana había ensayado y bailado con vértigo esa noche, desafiando: “Papi cuando usted tenga vértigo y pueda hacer una coreografía me cuenta”.

La dura respuesta de Bravo

Diego Bravo reaccionó de manera fulminante a estas frases, sentenciando que ese tipo de comentarios son propios de un “perdedor”.

Diego Bravo habló de Michael Rubí.

“Hay que ser perdedor para no entender el juego y se denota que tampoco ha entendido que la estrella no es él sino ella. Y eso fue justamente lo que le mandó a decir la producción después, porque estaba quejándose, cuando lo nominaron", recordó Bravo, haciendo alusión a su propia experiencia en el reality.

Falta de respeto y ego

“Maes es una falta de respeto porque el juez está donde está porque hizo su primer Mira Quién Baila hace 20 años y este es su programa 17″, subrayó Bravo.

Finalmente, el exparticipante lamentó el “ego” y la “necesidad de retar a los demás” de Rubí, concluyendo que esta actitud ensombrece el trabajo de la concursante.

“Qué lástima porque Mariana es divina y tiene una comunidad muy buena de seguidores, pero lástima que esta persona le manche el trabajo".