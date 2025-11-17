Michael Rubí explotó tras la nominación de Mariana Uriarte en Mira quién baila

Michael Rubí no se guardó nada después de que él y Mariana Uriarte recibieran su primera nominación en Mira quién baila.

La decisión, anunciada en la décima gala del programa, los dejó en riesgo de quedar fuera de la final del programa de Teletica, y provocó una reacción del bailarín que se volvió tema de conversación entre los seguidores del espacio.

La reacción de Rubí se volvió uno de los momentos más comentados de la gala. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cuando el jurado reveló los nombres de los nominados, las cámaras enfocaron a Rubí justo en el momento en que hizo un gesto evidente de molestia. La expresión no pasó desapercibida y encendió la polémica en redes.

LEA MÁS: Mimi Ortiz bailó en Mira quién baila pese a dos problemas que podrían llevarla a cirugía

Minutos después, en el programa Mira quién habla, la periodista Minerva Rojas le preguntó, directamente, si su reacción se debió a sorpresa o a desacuerdo con la nominación.

“Mi gesto fue de que no estaba de acuerdo. No me parece que Mariana sea la que deba estar nominada, pero si es así, lo tomamos con mucho amor y vamos a trabajar en eso esta semana”, respondió el bailarín.

LEA MÁS: Exjueza de Teletica arremete contra Ericka Morera y dice quiénes deberían estar en la final de Mira quién baila

La pareja deberá enfrentarse a Neto Rangel y Jahzel Acevedo por un campo en la final. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rubí explicó que considera injusta la decisión porque, según él, Uriarte ha cumplido con todo lo que se le pide en cada gala y carga con la mayor parte del trabajo coreográfico.

“La mayor parte de la coreografía es ella la que está haciendo los trucos, no soy yo; porque creo que se le califica a ella. Entonces, no considero que sea una nominación justa, pero es lo que tiene que ser.

Mariana Uriarte y Michael Rubí quedaron en riesgo de eliminación.

Uriarte y Rubí se enfrentarán ahora en la zona de eliminación contra la pareja de Neto Rangel y Jazhell Acevedo. El público decidirá quién continúa rumbo a la gran final junto con Ericka Morera, Jeff On e Ítalo Marenco.

Al finalizar la gala, este medio buscó, nuevamente, al bailarín para conocer su posición. Pero fue más reservado: “No me quiero referir al tema, para no hacer polémica”, dijo antes de retirarse.