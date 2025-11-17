Exjueza de Teletica arremete contra Ericka Morera y dice quiénes deberían estar en la final de Mira quién baila

La artista Flor Urbina, conocida como la “Jueza de hierro” por su participación en programas de Teletica como Bailando por un sueño y Dancing with the Stars, no se guardó nada y soltó una fuerte valoración sobre el desempeño de los finalistas de Mira quién baila.

Críticas directas a Ericka Morera

Urbina fue clara en su postura y habló del desempeño de Ericka Morera, una de las participantes que logró llegar a la final.

“Definitivamente Keka no es del nivel de los otros participantes, ella está bien, pero no es el nivel que tiene Neto, Jeff o Mariana”, sentenció.

La recordada “Jueza de hierro” no se guardó nada al hablar del nivel de los finalistas del programa de Teletica. (Cortesía Flor Urbina)

Tampoco perdonó a Ítalo Marenco

La exjueza también se refirió al trabajo del presentador Ítalo Marenco, quien se ha mantenido entre los favoritos del público.

“Ítalo, sabemos muy bien que él ha hecho muy buen trabajo, pero tampoco está al nivel de Jeff, Neto y Mariana. Creo que esas tres parejas se han ganado el derecho de poder estar en la final”, expresó.

Así quedó la competencia tras la gala 10

En la gala 10 de este domingo, la eliminada fue Katherine Campbell, dejando la mesa servida para una final repleta de tensión y expectativa.

Los participantes que ya se encuentran en la final son Ericka Morera, Ítalo Marenco y Jeff On.

Los nominados en esta última fecha fueron Neto Rangel y Mariana Uriarte.