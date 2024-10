Flor Urbina narra los dramáticos momentos que vivió tras el paso del huracán Milton por su casa

Flor Urbina y su esposo Maikol Sosa tienen tres años viviendo en Florida con su hija. (RandallRodriguezPicado)

Flor Urbina, la exjueza de Dancing with the Star, fue una de las ticas que le tocó correr para resguardar su vida tras el paso del huracán Milton por Florida, Estados Unidos.

La cantante y actriz tiene tres años viviendo en este estado, que fue uno de los más golpeados entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves por el fenómeno natural.

La artista nos relató las horas de zozobra que vivió junto con su familia, y cómo se encuentran ellos y su casa luego de los fuertes vientos y aguaceros que cayeron en cuestión de horas.

- ¿Cómo les fue con el paso del huracán?

La casa donde vivimos estaba en el puro ojo del huracán y, aunque hubo lluvia, no se inundó. Los vientos arrancaron árboles muy grandes, pero la casa está bien. Eso sí, no hay electricidad.

- ¿Dónde pasaron la noche?

Yo salí con mi mamá y con Jafara para el norte, porque mi mamá está recién salida del hospital y no podía exponerlas.

- ¿Este es el primer huracán que experimentaban?

No, este creo que es como el tercero o cuarto. El más fuerte para nosotras fue Ian, porque no estábamos en el ojo y sí lo sentimos mucho más fuerte en la zona donde estábamos. Pero, el más peligroso fue este.

Nunca en los tres años de estar aquí la gente había evacuado tanto. Las zonas de evacuación son normalmente A y, a veces, A y B. Esta vez fueron A, B y C, pero alcanzó también la zona D, que es donde vivimos.

Flor Urbina fue una de las juezas de Dancing With The Stars de Teletica. (Jeffrey_Zamora_R)

- ¿Dónde es que viven exactamente?

Este año nos pasamos a Sarasota, que es donde entró más fuerte. Todo quedó recogido y colocado en altura y en los lugares de menor riesgo.

- ¿Y en dónde se refugiaron?

Nosotras estamos en el único hotel que encontramos disponible. Para eso manejamos alrededor de 12 horas. Las pistas estaban muy congestionadas, no había gasolina, y casi no llegamos porque todas estaban sin combustible y, con las presas y la distancia, todavía fue más complicado, pero logramos llenar el tanque ya casi sin diésel y llegamos a una zona segura.

- ¿Ya se devolvieron a la casa?

Aún no. No hay electricidad, hay muchas calles con árboles obstaculizando algunas vías y mucha gente volviendo hoy. El regreso podría significar hasta 20 horas o más.

- ¿Cómo sabe que su casa no sufrió mayores daños?

Mi esposo Maikol se quedó en Sarasota y él me mantiene informada, pero algunas líneas están sin servicio.

Un amigo me ayudó yendo a mi casa. Todo está bien; los árboles no le cayeron a nadie, pero sí están obstruyendo las calles.

Maikol está bien, solo que incomunicado y sin electricidad.

- ¿Pudieron dormir?

Dejamos de hablar hasta las 2 de la mañana cuando se supone que lo peor había pasado. Cuando los noticieros indicaron que ya todo lo terrible había ocurrido, pudimos dormir.

Algunas de las calles de Florida quedaron inundadas o están obstaculizadas por árboles y escombros. (JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)

- ¿Cómo describiría estas últimas horas que vivieron?

Lo difícil es tomar las decisiones necesarias en el tiempo que tenés para tomarlas. No solo es agarrar el carro y salir, es saber a dónde llevas a tu familia, tomando en cuenta que la gente está saliendo y que las calles estarán congestionadas, que la gasolina está agotada y no sabes si el huracán te va a agarrar en el camino.

Por eso pedí consejo a personas de mucha confianza con más experiencia aquí. Todos me decían que no me preocupara, que esto era así siempre, los medios exageran y eso es lo que vende.

Me decían, tranquila, si estuvieras en peligro, serías la primera persona en llamarte. El lunes recibí la primera llamada y me dijeron: Tienes que salir y llevarte a tu familia hacia el norte mañana mismo, no esperes al miércoles porque ese día el tránsito será peor. Y por la tarde la segunda llamada fue: ‘¿Estás lista? Te dije que llamaría solo si era una emergencia y esta vez lo es’. ‘Si decides irte, prepárate ya y sal mañana. Si no sales mañana, mejor quédate porque las calles serán un caos’. Entonces, alisté lo mínimo y salí con mi mamá y mi hija el martes por la mañana. Pasé la noche del lunes y la madrugada del martes monitoreando el Waze para ver el tráfico.

Las calles de Florida estuvieron desoladas mientras el paso del huracán. (BRYAN R. SMITH/AFP)

- ¿Siguen encerradas en el hotel?

Estamos en el hotel, pero acá no llegó el huracán. Ya estamos deseando volver.