Mira quién baila resultó ser casi lo mismo que Dancing with the Stars

15/09/2024. Mira quién baila. Estudio Marco Picado. Sabana, San José. Fotografía: Lilly Arce.

Mira quién baila (MQB), el nuevo formato de Teletica, se estrenó este domingo 15 de setiembre y a pesar de las grandes expectivas que tenían muchos resultó ser casi lo mismo que Dancing with the Stars (DWTS), al menos en su primer día.

Desde que canal 7 anunció que este año cambiarían de propuesta y que, por primera vez transmitirían el programa número uno de países como España y Estados Unidos, muchos pensaron que el concurso de baile sería muy distinto.

Sin embargo, en esta primera gala se evidenció que es prácticamente lo mismo a la competencia de ballroom, con la gran diferencia que por ser más de ritmos latinos en este formato sí se incluye el reguetón.

Sin olvidar el swing criollo, patrimonio cultural costarricense, y que ya se están aprendiendo muy bien los jueces internacionales Isaac Rovira y Toni Costa como bien lo demostraron en la pista la noche de este domingo.

Hablando de los jueces, otra diferencia que notamos con respecto a DWTS es que esta vez son cuatro los expertos que calificarán a las parejas y que en MQB no hay paletas de calificación visibles para el público.

Según explicó la productora de Teletica Formatos, Vivian Peraza, este formato los jueces solo comentan y dan una calificación a lo interno entre ellos para determinar posteriormente a quiénes mandan a sentencia.

Los jueces internacionales Toni Costa e Isaac Rovira se animaron a bailar swing criollo junto a Lisbeth Valverde.

Y en este caso es el público quien decide por medio de los votos que se registren en las plataformas de Teletica cuál será la pareja eliminada. Será hasta en la tercera gala que se vayan los primeros.

Por ser un formato nuevo para el canal, también se le apostó a un panel de jueces distinto y, viendo la reacción de los televidentes, la pegaron al contratar al pícaro de Toni Costa, quien desde ya está dando de qué hablar por sus halagos hacia Lynda Díaz y a Lisbeth Valverde.

Los jueces españoles de MQB se tiraron a pista

En cuanto al resto, son casi que los mismos trajes coloridos que se usan en DWTS, el escenario no cambió mucho y en MQB siguen siendo igual dos presentadores principales y otra que se encarga de recordarnos las marcas y patrocinadores que hacen posible que Teletica cubra el pago de esta franquicia estadounidense, que dicho sea de paso es mucho más barata que Dancing with the Stars.