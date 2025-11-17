Katherine Campbell deja la competencia de Mira quién baila

Ítalo Marenco era el otro nominado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La décima gala de Mira quién baila estuvo llena de emociones y, aunque Katherine Campbell lo dejó todo en la competencia, fue eliminada este domingo.

Katherine Campbell fue eliminada en la décima gala. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Campbell recibió $3.000 dólares (poco más de un millón y medio de colones) para la fundación que apoya.

“Me voy contenta con Teletica, con mis compañeros de baile y con mis compañeros por todo lo que viví”, detalló contenta de su participación.

LEA MÁS: Katherine Campbell contó por qué Mira quién baila le cayó como anillo al dedo en su vida

Ericka Morera y Javier Acuña se llevaron el premio de la noche (premio Wao), mil dólares para ambos.

Finalmente, Neto Rangel y Mariana Uriarte quedaron nominados para la seguiente gala.