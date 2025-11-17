Teleguía Farándula

Katherine Campbell deja la competencia de Mira quién baila

La décima gala de Mira quién baila estuvo reñida

Por Fabiola Montoya Salas
Ítalo Marenco era el otro nominado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La décima gala de Mira quién baila estuvo llena de emociones y, aunque Katherine Campbell lo dejó todo en la competencia, fue eliminada este domingo.

Katherine Campbell fue eliminada en la décima gala. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Campbell recibió $3.000 dólares (poco más de un millón y medio de colones) para la fundación que apoya.

“Me voy contenta con Teletica, con mis compañeros de baile y con mis compañeros por todo lo que viví”, detalló contenta de su participación.

Ericka Morera y Javier Acuña se llevaron el premio de la noche (premio Wao), mil dólares para ambos.

Finalmente, Neto Rangel y Mariana Uriarte quedaron nominados para la seguiente gala.

