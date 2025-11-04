La participante de Mira quién baila, Katherine Campbell, asegura que el programa le cayó “como anillo al dedo” dentro de su vida diaria, pues encajó de forma natural con su rutina de ejercicios y entrenamiento.

“El tiempo que le estoy dedicando al programa es el tiempo que me dedicaba a hacer mis ejercicios, la parte de entrenamiento. Entonces, la verdad es que lo acomodo superbién”, comentó la fisioterapeuta, quien además es especialista en terapia deportiva y rehabilitación pélvica.

Para ella, el baile se ha convertido no solo en un reto artístico, sino también en una forma diferente de mantenerse activa y disciplinada.

Katherine Campbell contó por qué “Mira quién baila” le cayó como anillo al dedo en su vida. (Cortesía /Cortesía)

Ama la naturaleza y los paisajes del país

Fuera de la televisión, Campbell disfruta de los lugares más bellos de Costa Rica. Confesó que uno de sus destinos favoritos es Bahía Ballena, un sitio ideal para relajarse y disfrutar de la naturaleza.

También mencionó que le fascina visitar la catarata Nauyaca, una de las más impresionantes del país.

Cuando viaja hasta allá, nunca olvida su bloqueador solar y recomienda a todos los visitantes llevar tenis y ropa de cambio para disfrutar sin preocupaciones.

Consejo para los turistas que visitan Costa Rica

La bailarina y fisioterapeuta también aprovechó para enviar un mensaje a quienes planean visitar el país.

Katherine Campbell ha demostrado su talento en la pista de baile. (Mira quién baila /Mira quién baila)

Afirmó que Costa Rica ofrece experiencias muy distintas dependiendo de la zona, por lo que aconseja llevar diferentes tipos de ropa.

“Le aconsejaría que ande diferentes tipos de outfit, porque dependiendo de qué tipo de paseo vaya a tener, si es en el bosque nuboso, si quiere más tipo San Carlos o si prefiere más playa”.

Sueña con viajar a África

Aunque por ahora está enfocada en el programa, en su lista de destinos pendientes tiene un lugar muy especial: África, un lugar que la espera para vivir nuevas experiencias.