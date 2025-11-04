Natalia Rodríguez revela un secreto que nadie sabía sobre Montserrat del Castillo

El clip de Natalia se volvió viral y dejó a todos hablando del tema. (Instagram/Instagram)

La presentadora Natalia Rodríguez no se guardó nada y reveló un detalle que pocos conocían sobre su amiga y colega Montserrat del Castillo.

Todo ocurrió cuando Natalia vio a Monse en las afueras de Teletica junto al creador de contenido El Dari, quien llegó en su moto. Con su habitual sentido del humor, Rodríguez no dudó en grabar el momento y hacerlo público.

“Quiero que sepan que los estoy agarrando infragantis. Ellos ahora son los mejores amiguis, después de que fueron a un viaje a México juntos. Son amigos de conversar, de almorzar, de tomar el té… aquí me echo los pachos de todo”, dijo Natalia entre risas desde un ventanal del canal.

El clip rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los comentarios no se hicieron esperar. Muchos seguidores empezaron a rumorar que entre Montserrat y El Dari podría haber algo más que amistad.

Natalia Rodríguez reveló un secreto sobre Montserrat del Castillo que nadie esperaba.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, lo cierto es que ambos se encuentran solteros. Montserrat del Castillo se separó en febrero de su esposo Jhona Monroy, mientras que El Dari confesó a inicios de octubre que su relación con la doctora Sofía León llegó a su fin, y no precisamente en buenos términos.

Natalia Rodríguez mostró el momento en redes.

Con estos antecedentes, no faltan quienes aseguran que la química entre ellos podría estar creciendo, especialmente tras el viaje que compartieron a México.