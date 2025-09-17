Natalia Rodríguez muestra la secuela que le dejó el terrible accidente que sufrió hace 6 años

Natalia Rodríguez es una de las presentadoras más populares de Teletica. Actualmente trabaja en ¡Qué buena tarde! y es parte del elenco de presentadores de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Natalia Rodríguez mostró este miércoles la secuela que le dejó en su pie izquierdo el terrible accidente que sufrió en diciembre del 2019 en su propia casa, cuando chocó accidentalmente contra un gran vidrio.

LEA MÁS: Natalia Rodríguez cumplió cinco años de la tragedia que por poco acaba con su vida

Aunque ya se van a cumplir seis años de aquella tragedia –de la que Naty dice que volvió a nacer– la presentadora de Teletica sigue sin ver la luz con el movimiento de los dedos de su pie izquierdo y la lesión de pie caído que le dejó el suceso.

Rodríguez habló sobre eso porque compartió con sus seguidores de Instagram que su esposo compró por Internet un soporte que le ayuda a mantener el pie en ángulo de 90 grados durante las noches, algo que debe procurar por recomendación médica.

Natalia Rodríguez sigue sin recuperar la movilidad en los dedos de su pie izquierdo a seis años del accidente en su casa. Fotografía: Instagram Natalia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

“Solo los que tienen lesión de pie caído me van a entender”, afirmó Naty al “presentar” el regalito que le dio su marido y que le está haciendo la vida más fácil y cómoda, ya que le evita colocar todas las noches un montón de almohadas que le ayuden a mantener el pie en la posición indicada.

LEA MÁS: Natalia Rodríguez: “Mis cicatrices son siete y muy grandes, pero a mí me fascinan”

“Tengo que ponerme un montón de almohadas y todo para hacerme el pie para arriba, porque sino mi pie queda en punta por el accidente. Esto tiene aquí un gelcito frío y no saben la delicia de cómo se siente. Lo que hace esto es ayudarme a hacer el pie para arriba para que quede en 90 y que no se me arratone tanto”, explicó.

Luego compartió otro aparato que compró para ejercitar su pie accidentado y ver de qué manera recobra la movilidad de sus dedos.

Natalia Rodríguez muestra las secuelas de su accidente de hace seis años

“Son seis años desde mi accidente con la puerta de vidrio y seguimos viendo a ver cómo carajos se mueve de nuevo el pie”, afirmó al enseñarle a la gente que, efectivamente, sus dedos del pie izquierdo están “muertos”.

Naty hizo el ejercicio con su pie “bueno” y luego intentó hacerlo con su pie lesionado, demostrando públicamente la afectación que le dejó el accidente ocurrido el 24 de diciembre del 2019 en su propia casa.

Natalia Rodríguez habla de cómo tiene que dormir por el accidente de hace seis años

LEA MÁS: Natalia Rodríguez a un año de trágico accidente: “Estaba a minutos de morir desangrada”