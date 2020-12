La verdad todo bien, no me quejo. Para mí ha sido muy rápido el hecho de cumplir ya dos años. Del día uno a hoy, he visto una gran evolución porque ya camino mejor, el pie ya se mueve solo. Camino solo de puntillas y por eso solo uso tacones, pero ya me he ido acostumbrado. Hay ciertos ejercicios que no puedo hacer, pero eso es poco para el gran avance que he tenido.