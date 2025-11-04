El presentador Rafa Pérez explicó por qué apareció de último minuto en Giros

Los seguidores del Giros se sorprendieron al notar la ausencia del presentador Rafa Pérez, quien no apareció al inicio del espacio y logró llegar al canal a último minuto, tras pasar más de dos horas atrapado en presas.

LEA MÁS: Rafa Pérez sorprende a Viviana Calderón con recuerdo de A todo dar

Los televidentes habituales de Giros, programa matutino de Canal 6, se alarmaron este martes al no ver al presentador Rafa Pérez en pantalla. Sin embargo, minutos después, el comunicador contó a través de sus redes sociales lo que le había ocurrido: una mañana caótica de presas interminables que casi lo dejan fuera del aire.

Rafa Pérez contó que pasó más de dos horas en presas antes de llegar al canal. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Rafa Pérez, de Repretel, corre para acompañar a su novia Mahyla Roth al Miss Universo en Tailandia

El tráfico en Heredia le jugó una mala pasada a Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

“No se imaginan la impotencia y desesperación. Son las 8:05, el Waze dice que llego en 30 minutos, pero no se mueve, la pista está llenísima... ya no sé qué más hacer”, relató Rafa Pérez visiblemente frustrado desde su carro.

El periodista explicó que, desde que salió de su casa, llevaba más de dos horas y diez minutos atrapado en el tráfico. Finalmente, logró llegar al canal a las 8:47 de la mañana, justo a tiempo para integrarse al programa.

“Tarde, muy tarde, pero seguro”, comentó Rafa Pérez, mientras ingresaba al estudio, todavía agitado por la carrera contra el reloj.

Sus compañeros de set le guardaron su espacio para que pudiera trabajar y continuar con el programa con normalidad.

La experiodista Jeimmy Morera, quien vio las historias de Rafa, no dudó en reaccionar y solidarizarse con él, asegurando que entendía perfectamente la situación.

Y es que las salidas de Heredia, justamente donde vive Rafa, son una pega total, la zona suele ser un dolor de cabeza para quienes viajan hacia San José por la mañana.