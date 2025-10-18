Rafa Pérez, de Repretel, corre para acompañar a su novia Mahyla Roth al Miss Universo en Tailandia

Rafa Pérez vivió un especial momento este viernes cuando recibió a su novia, Mahyla Roth, en el set de Giros, programa donde él trabaja. Fotografía: Cortesía Rafa Pérez. (Cortesía/Cortesía)

El presentador de Repretel Rafa Pérez, tuvo este viernes una de las oportunidades que más quiso desde que su novia, Mahyla Roth, se coronó miss Universe Costa Rica 2025.

Según contó en entrevista con La Teja, desde que Mahyla ganó el título de belleza, en julio, esperó su visita en el estudio de Giros, el programa de canal 6 que presenta.

LEA MÁS: Rafa Pérez y su novia Mahyla Roth protagonizarán especial momento en Repretel este viernes

Rafa quería compartir frente a las cámaras con su pareja y ese momento lo vivió este viernes, cuando la guapa estuvo de invitada en la revista matutina.

“Desde el momento en que ganó Miss Universe Costa Rica sabía que ese encuentro en el set iba a ser muy especial. Pero todo llega en el tiempo perfecto de Dios. Más que como su pareja, la recibí con admiración y respeto por todo lo que ha logrado. Este momento representa no solo su éxito personal, sino también el esfuerzo de muchas personas que la hemos apoyado en su camino”, expresó Pérez a este medio.

Rafa Pérez compartió gratos momentos con su novia, Mahyla Roth, en Giros. Fotografía: Cortesía Rafa Pérez. (Cortesía/Cortesía)

Una visita que lo llenó de mucha alegría

Dijo que la visita de Mahyla a su lugar de trabajo lo llenó de felicidad y de orgullo porque ha sido testigo de todo el camino que ella ha recorrido para llegar donde está.

“He visto de cerca cuánto se ha esforzado para llegar hasta aquí, y tenerla en el canal fue un honor. Ella ha trabajado con disciplina, fe y constancia, y este espacio (Giros) le permitió conectar con la gente que tanto la ha apoyado”, agregó.

LEA MÁS: Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025, llegó a Giros para hacer un pedido muy especial

Como él ha sido de esos que no ha dejado de acompañar a la caribeña en este proceso, este medio le consultó al locutor si planea viajar a Tailandia en los próximos días para acompañar a su novia al Miss Universo, que será el 21 de noviembre en ese país, y dijo que está corriendo para lograrlo.

“Estamos haciendo todo lo posible para acompañarla. Por mi trabajo, necesito coordinar varios días de vacaciones, además de todo el proceso de visa y logística. Pero más allá de eso (de viajar), todo está en manos de Dios. Si se da la oportunidad de estar allá, será un privilegio enorme poder vivir ese momento junto a ella, quien representará a Costa Rica con tanto orgullo”, afirmó.

Rafa Pérez y el favoritismo de su novia

El nombre de Roth está sonando con fuerza en las voces de expertos internacionales, como una de las competidoras más fuertes de la edición 2025 del principal concurso de belleza en el mundo.

Sobre ese favoritismo al título que hay alrededor de su pareja, Rafa también opinó.

LEA MÁS: Mahyla Roth suelta un rasgo de su novio Rafa Pérez, de Repretel, que derrite a cualquier mujer

“La verdad, para mí ya lo es (la más bella del mundo). No solo por su belleza física, que salta a la vista, sino por su corazón, su forma de ser y su forma de tratar a las personas. Ella tiene una luz muy especial, y eso no se fabrica: se transmite. Ver cómo inspira a otros y cómo mantiene los valores y la fe intactos, incluso en medio de tanta exposición, es lo que realmente me hace admirarla cada día más”, refirió.

Mahyla Roth hasta hizo tortillas como parte de las actividades que prepararon en Giros por su visita al programa de canal 6. Fotografía: Cortesía Rafa Pérez. (Cortesía/Cortesía)

¿Y si gana la corona mundial?

Y ante la eventualidad de que gane el título internacional, Pérez mencionó que para él significaría ver cumplir un sueño a la mujer que lo tiene enamoradísimo.

“Si gana, sería un acontecimiento histórico para Costa Rica: la primera corona universal. Pero más allá del orgullo nacional, para mí significaría ver cumplido el sueño de la mujer que amo. He sido testigo de su esfuerzo, de sus días buenos y de los difíciles, y saber que todo ese trabajo daría fruto sería una felicidad inmensa. Ganar sería hermoso, pero verla feliz, realizada y en paz con lo que ha dado, eso para mí ya es la verdadera victoria”, comentó.

LEA MÁS: Rafa Pérez, novio de Mahyla Roth, dice qué piensa sobre la “maldición de las misses”

La figura de canal 6 celebró que son más de tres años lo que tiene de relación sentimental con Mahyla y habló de algunas cualidades de su novia que lo flechan día a día.

“Han sido más de tres años compartiendo la vida juntos, viviendo juntos y conozco bien su esencia: una mujer alegre, espontánea y con los pies bien puestos en la tierra”, destacó.