Rafa Pérez y su novia Mahyla Roth protagonizarán especial momento en Repretel este viernes

Presentador de Giros y miss Universo Costa Rica 2025 nunca olvidarán lo que vivirán juntos este 17 de octubre

Por Manuel Herrera
Rafael Pérez y su novia Mahyla Roth, la Miss Universe Costa Rica 2025
Rafael Pérez y es el afortunado novio de la mujer más hermosa de Costa Rica: Mahyla Roth. Fotografía: Archivo LT. (cortesíia /Cortesía)

El presentador de Giros, Rafa Pérez, y su novia, la reina de belleza Mahyla Roth, protagonizarán un momento especial este viernes en Repretel.

La miss Universo Costa Rica 2025 estará como invitada en el programa que presenta su novio en canal 6, compartiendo cámaras por unos minutos con él.

Participación confirmada por la agenda oficial

Alejandra Pérez, encargada de la agenda de Mahyla Roth, confirmó a La Teja la participación de la oriunda de Cariari de Talamanca en la revista matutina de canal 6.

Roth saldrá de Costa Rica el 29 de octubre rumbo a Tailandia, donde iniciará su concentración con miras al certamen mundial de belleza, programado para el 21 de noviembre próximo.

Mahyla Roth parte rumbo a Miss Universo este día y a esta hora
Mahyla Roth parte rumbo a Miss Universo el 29 de octubre. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)

Últimos compromisos antes del concurso internacional

Como parte de sus últimos compromisos antes del concurso, Mahyla Roth está ofreciendo entrevistas a medios de comunicación, motivo por el cual participará este viernes en Giros.

Su nombre ya suena entre los expertos en concursos de belleza como una de las favoritas para ganar la corona mundial.

Rafa PérezMahyla RothRepretelGiros
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

