Rafa Pérez y su novia Mahyla Roth protagonizarán especial momento en Repretel este viernes

Rafael Pérez y es el afortunado novio de la mujer más hermosa de Costa Rica: Mahyla Roth. Fotografía: Archivo LT. (cortesíia /Cortesía)

El presentador de Giros, Rafa Pérez, y su novia, la reina de belleza Mahyla Roth, protagonizarán un momento especial este viernes en Repretel.

La miss Universo Costa Rica 2025 estará como invitada en el programa que presenta su novio en canal 6, compartiendo cámaras por unos minutos con él.

Participación confirmada por la agenda oficial

Alejandra Pérez, encargada de la agenda de Mahyla Roth, confirmó a La Teja la participación de la oriunda de Cariari de Talamanca en la revista matutina de canal 6.

Roth saldrá de Costa Rica el 29 de octubre rumbo a Tailandia, donde iniciará su concentración con miras al certamen mundial de belleza, programado para el 21 de noviembre próximo.

Mahyla Roth parte rumbo a Miss Universo el 29 de octubre. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)

Últimos compromisos antes del concurso internacional

Como parte de sus últimos compromisos antes del concurso, Mahyla Roth está ofreciendo entrevistas a medios de comunicación, motivo por el cual participará este viernes en Giros.

Su nombre ya suena entre los expertos en concursos de belleza como una de las favoritas para ganar la corona mundial.

