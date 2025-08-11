Teleguía Farándula

Mahyla Roth da de qué hablar a nivel internacional como ninguna otra Miss Universo Costa Rica

Mahyla Roth cada día conquista a más personas fuera del país

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
23/07/2025, San José, Grupo Nación, retratos de la Miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth.
Mahyla Roth Miss Universe Costa Rica 2025 (Jose Cordero/José Cordero)

Mahyla Roth, actual Miss Universe Costa Rica, sigue dando de qué hablar a nivel internacional tras su coronación en el país.

La limonense ha logrado enamorar a miles de personas amantes de los concursos de belleza y son cada vez más páginas y medios de comunicación que hablan de ella.

Este fin de semana la página Missology publicó un video de la tica, en el que le llovieron halagos.

LEA MÁS: Mahyla Roth vive ansiado momento tras ganar miss Universo Costa Rica 2025

“¡Máxima! Miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth“, escribieron en la descripción de un video donde se le ve ensayando para el Miss Universo.

La publicación tiene miles de reacciones y cientos de comentarios, la mayoría en inglés.

“Ella está brillando”, “Es candidata a un buen top”, “Una de mis favoritas”, “Es preciosa”, “Bella, elegante y sencilla”, “Ella va a brillar”, fueron algunos de los comentarios.

A Mahyla todavía le quedan unos meses de preparación antes de ir a representar a la belleza costarricense al Miss Universo que tendrá la final el viernes 21 de noviembre en Tailandia.

LEA MÁS: Mahyla Roth hizo algo bastante inesperado con corona del Miss Universe Costa Rica

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mahyla RothMiss UniversoMiss Universe Costa Rica
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.