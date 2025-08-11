Mahyla Roth da de qué hablar a nivel internacional como ninguna otra Miss Universo Costa Rica

Mahyla Roth Miss Universe Costa Rica 2025 (Jose Cordero/José Cordero)

Mahyla Roth, actual Miss Universe Costa Rica, sigue dando de qué hablar a nivel internacional tras su coronación en el país.

La limonense ha logrado enamorar a miles de personas amantes de los concursos de belleza y son cada vez más páginas y medios de comunicación que hablan de ella.

Este fin de semana la página Missology publicó un video de la tica, en el que le llovieron halagos.

LEA MÁS: Mahyla Roth vive ansiado momento tras ganar miss Universo Costa Rica 2025

“¡Máxima! Miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth“, escribieron en la descripción de un video donde se le ve ensayando para el Miss Universo.

La publicación tiene miles de reacciones y cientos de comentarios, la mayoría en inglés.

“Ella está brillando”, “Es candidata a un buen top”, “Una de mis favoritas”, “Es preciosa”, “Bella, elegante y sencilla”, “Ella va a brillar”, fueron algunos de los comentarios.

A Mahyla todavía le quedan unos meses de preparación antes de ir a representar a la belleza costarricense al Miss Universo que tendrá la final el viernes 21 de noviembre en Tailandia.

LEA MÁS: Mahyla Roth hizo algo bastante inesperado con corona del Miss Universe Costa Rica