Mahyla Roth ya promueve el pura vida en Miss Universo y recomienda el mejor lugar para disfrutarlo

Mahyla Roth revela el lugar de Costa Rica que mostraría para vivir el “pura vida”. (José Cordero/José Cordero)

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025, tiene muy claro cuál es el lugar de nuestro país que mostraría a alguien para que conozca el auténtico “pura vida”.

La revelación quedó demostrada en un video compartido en su cuenta de TikTok, donde aparece junto a Miss Chile, María Moll Bilbao.

“Hello, gente, ¿cómo están? Miren con quién ando", expresó la modelo chilena.

En el video, ambas jóvenes se dirigían a un restaurante en Estados Unidos llamado Pura Vida, lo que llevó a María a comentar que la frase es típica de Costa Rica.

“Yo no conocía este pura vida, pero el otro lo tengo clarísimo y yo ya le dije a miss Chile que va a tener que ir a conocer, bueno ella ya conoce, pero que vamos juntas a Puerto Viejo, para que viva el pura vida conmigo”, señaló Mahyla Roth.

Actualmente, la reina de belleza se encuentra en Estados Unidos como parte de su preparación en medios internacionales, de cara a su participación en Miss Universe, que se realizará próximamente en Tailandia.

El próximo martes 7 de octubre, Mahyla visitará varios programas de Telemundo Miami, entre ellos Hoy Día, Noticias y Acceso, Medios Externos y En casa con Telemundo, para continuar su promoción y preparación rumbo a la competencia internacional.

La oriunda de Cahuita de Talamanca, en Limón, se mostró muy orgullosa de su tierra y considera que Puerto Viejo es perfecto para que cualquier visitante viva la experiencia auténtica del pura vida, mostrando la esencia y la calidez de nuestro país al mundo.