(Video) Costarricense Mahyla Roth parte rumbo a Miss Universo este día y a esta hora

Mahyla Roth es la tica que representará a Costa Rica en el Miss Universo 2025. Fotografía: Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

La organización Miss Universe Costa Rica ya confirmó el día y la hora en que Mahyla Roth partirá rumbo a Tailandia para el Miss Universo 2025.

El país asiático será sede de la edición 74 del certamen de belleza y, según páginas y expertos en ese tipo de procesos, la costarricense es favorita a ganar la corona.

Mahyla Roth se va de Costa Rica para el Miss Universo en Tailandia el 29 de octubre. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)

Mahyla saldrá de Costa Rica rumbo a la competencia internacional el miércoles 29 de octubre y la organización prepara una despedida para ese día, a las 5 de la mañana, en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría.

“Mahyla está lista para representar a nuestro país tras días de arduo trabajo, preparación y pasión. Apoyemos a nuestra reina y demostremos que todo un país está con ella en cada momento de este gran sueño”, dijo la organización al anunciar los actos de despedida de la tica.

La originaria de Cahuita de Talamanca, en Limón, fue electa soberana de la belleza costarricense el 19 de julio y desde el inicio se posicionó como clara favorita a ganar el título que le dio el pase al Miss Universo.