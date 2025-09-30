Farándula

(Video) Costarricense Mahyla Roth parte rumbo a Miss Universo este día y a esta hora

Miss Universo 2025 será en Tailandia y la representante tica en el certamen mundial de belleza es favorita a ganar el título

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Mahyla Roth parte rumbo a Miss Universo este día y a esta hora
Mahyla Roth es la tica que representará a Costa Rica en el Miss Universo 2025. Fotografía: Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

La organización Miss Universe Costa Rica ya confirmó el día y la hora en que Mahyla Roth partirá rumbo a Tailandia para el Miss Universo 2025.

LEA MÁS: Mahyla Roth hizo algo bastante inesperado con corona del Miss Universe Costa Rica

El país asiático será sede de la edición 74 del certamen de belleza y, según páginas y expertos en ese tipo de procesos, la costarricense es favorita a ganar la corona.

Mahyla Roth parte rumbo a Miss Universo este día y a esta hora
Mahyla Roth se va de Costa Rica para el Miss Universo en Tailandia el 29 de octubre. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)

Mahyla saldrá de Costa Rica rumbo a la competencia internacional el miércoles 29 de octubre y la organización prepara una despedida para ese día, a las 5 de la mañana, en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría.

“Mahyla está lista para representar a nuestro país tras días de arduo trabajo, preparación y pasión. Apoyemos a nuestra reina y demostremos que todo un país está con ella en cada momento de este gran sueño”, dijo la organización al anunciar los actos de despedida de la tica.

LEA MÁS: Mahyla Roth, miss Universe Costa Rica 2025, confiesa a cuál equipo del fútbol tico es aficionada

La originaria de Cahuita de Talamanca, en Limón, fue electa soberana de la belleza costarricense el 19 de julio y desde el inicio se posicionó como clara favorita a ganar el título que le dio el pase al Miss Universo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mahyla RothMiss UniversoMiss Universe Costa Ricaconcursos de belleza
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.