Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025, llegó a Giros para hacer un pedido muy especial

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025, pronto viajará a Tailandia al Miss Universo. (Jose Cordero/José Cordero)

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025, llegó este viernes al programa Giros, de Repretel, para hacer un pedido muy especial.

La reina de belleza además compartió con su novio Rafa Pérez, quien es presentador del programa del 6, quien no pudo evitar la emoción al verla llegar al canal.

LEA MÁS: Mahyla Roth ya promueve el pura vida en Miss Universo y recomienda el mejor lugar para disfrutarlo

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025, llegó a Giros de Repretel donde compartió con su novio Rafa Pérez. (redes/Captura de video)

Gran invitación

La joven oriunda de Cahuita de Limón contó que se va para Tailandia, donde será el Miss Universo 2025, el próximo miércoles 29 de octubre y que quieren que lleguen a despedirla.

“Yo estoy muy emocionada y es que estamos a tan solo días de partir rumbo a Tailandia. De hecho, quiero extender una invitación para que este 29 de octubre me acompañen en el aeropuerto Juan Santamaría porque ya es como el último momento que vamos a compartir juntos y, obviamente, estos días previos a la despedida son full porque tengo que estar en clases de pasarela, automaquillaje y proyección frente a cámaras y a empezar a empacar todo”, mencionó.

Rafa Pérez, presentador de Giros, es el novio de la Miss Universe Costa Rica 2025. (redes/Captura de video)

Mahyla explicó que el día de su viaje debe estar a las 5 a.m. en el aeropuerto y que llevará 8 maletas con más de 100 cambios de ropa para lucir siempre elegante y bella.

LEA MÁS: Mahyla Roth da de qué hablar a nivel internacional como ninguna otra Miss Universo Costa Rica

Rafa estaba tan emocionado de tenerla en el programa que cuando la vio se abrazaron por varios segundos y de una vez le dijo cuánto la amaba y lo orgulloso que está de sus logros.

“Qué gusto recibirte, te amo. Dios te bendiga y estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros. Bienvenida”, expresó el presentador de Repretel.

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025, viajará a Tailandia a finales de este mes. (redes/Captura de video)

La Miss Universe Costa Rica además contó que previo a la gran final del Miss Universo estarán en cuatro ciudades diferentes de Tailandia y que por eso sus maletas las tendrá que empacar según cada lugar en el que estarán para evitar inconvenientes.

LEA MÁS: ¡Destino y reinado! La increíble historia del nombre de Mahyla Roth

Durante el rato que estuvo en Giros le llevaron una comparsa, así como la mascarada que tiene de ella, además le llevaron patí y plantintá así como, uno de sus postres favoritos como lo es el chicheme, que es representativo de la provincia caribeña.

Además, la pusieron a palmear tortillas donde demostró que también es buena para la cocinada.

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025, cocinó tortilas y además comió patí. (redes/Captura de video)

Rafa aprovechó para tirarle la “chinita” a su jefa Yamileth Guido, productora de Giros, para que lo deje ir a despedir a su amada al aeropuerto el próximo 29 de octubre.

El barvareño también adelantó que él viajará a Tailandia a apoyarla en el Miss Universo que será el viernes 21 de noviembre.