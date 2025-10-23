Rafa Pérez sorprende a Viviana Calderón con recuerdo de A todo dar

El locutor y presentador Rafa Pérez dejó boquiabierta a Viviana Calderón al mostrarle un recuerdo único del desaparecido programa de concursos A todo dar, que se transmitía por Repretel.

El encuentro ocurrió este jueves en las salas de maquillaje de canal 6, donde ambos coincidieron y aprovecharon para revivir aquellos viejos tiempos.

LEA MÁS: Rafa Pérez, de Repretel, corre para acompañar a su novia Mahyla Roth al Miss Universo en Tailandia

Rafa Pérez comparte "joyita" de A todo dar con Viviana Calderón

Una “joyita” que provoca ternura

Rafa reveló que quería compartir con Vivi un recuerdo muy especial: una foto de él cuando era niño junto al elenco de A todo dar.

“Entro a maquillaje, aquí está Viviana Calderón, Paulita (Paula Agüero, maquillista) y Maricrís (Rodríguez, de Giros), y Maricrís y yo tenemos nuestro momento humilde con Viviana Calderón”, contó Pérez.

Al ver la imagen, Calderón quedó sorprendida y enternecida: “Era un bebé, así chiquitico”, dijo Vivi.

LEA MÁS: Rafa Pérez revela la verdad sobre su relación con Ítalo Marenco tras salida del presentador de Repretel

Rafa Pérez es presentador de Giros, la revista matutina de canal 6. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

Quiénes aparecen en la foto histórica

Además de Rafa y Viviana, en la foto aparecen: Nancy Dobles y Luis Rodríguez, presentadores de A todo dar; Maureen Salguero, animadora detrás de cámaras, y las modelos Carolina Zeledón, Cristina Espinoza, Ivonne Núñez, Nadia y Nicole Aldana, y Gipzy Montoya.

Maricrís Rodríguez, compañera de Rafa en Giros, también afirmó que ella tiene un recuerdo, pero no de A todo dar, sino de Viviana Calderón.

“Mi foto fue en el 2018. Estábamos las dos grandes y quería una foto con Viviana Calderón”, mencionó la vecina de Alajuela.

LEA MÁS: Mahyla Roth suelta un rasgo de su novio Rafa Pérez, de Repretel, que derrite a cualquier mujer