Rafa Pérez sorprende a Viviana Calderón con recuerdo de A todo dar

Presentador de Repretel se encontró con Viviana Calderón en las salas de maquillaje de canal 6 y le compartió el nostálgico recuerdo

Por Manuel Herrera

El locutor y presentador Rafa Pérez dejó boquiabierta a Viviana Calderón al mostrarle un recuerdo único del desaparecido programa de concursos A todo dar, que se transmitía por Repretel.

El encuentro ocurrió este jueves en las salas de maquillaje de canal 6, donde ambos coincidieron y aprovecharon para revivir aquellos viejos tiempos.

Rafa Pérez comparte "joyita" de A todo dar con Viviana Calderón

Una “joyita” que provoca ternura

Rafa reveló que quería compartir con Vivi un recuerdo muy especial: una foto de él cuando era niño junto al elenco de A todo dar.

“Entro a maquillaje, aquí está Viviana Calderón, Paulita (Paula Agüero, maquillista) y Maricrís (Rodríguez, de Giros), y Maricrís y yo tenemos nuestro momento humilde con Viviana Calderón”, contó Pérez.

Al ver la imagen, Calderón quedó sorprendida y enternecida: “Era un bebé, así chiquitico”, dijo Vivi.

Rafa Pérez
Rafa Pérez es presentador de Giros, la revista matutina de canal 6. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

Quiénes aparecen en la foto histórica

Además de Rafa y Viviana, en la foto aparecen: Nancy Dobles y Luis Rodríguez, presentadores de A todo dar; Maureen Salguero, animadora detrás de cámaras, y las modelos Carolina Zeledón, Cristina Espinoza, Ivonne Núñez, Nadia y Nicole Aldana, y Gipzy Montoya.

Maricrís Rodríguez, compañera de Rafa en Giros, también afirmó que ella tiene un recuerdo, pero no de A todo dar, sino de Viviana Calderón.

“Mi foto fue en el 2018. Estábamos las dos grandes y quería una foto con Viviana Calderón”, mencionó la vecina de Alajuela.

Rafa Pérez
Rafa Pérez le mostró esta fotografía a Viviana Calderón y ella quedó sorprendida y con nostalgia al recordar esos tiempos. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)
Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

