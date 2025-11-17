Lussania Víquez estuvo en famoso programa de Teletica y nos contó cómo le fue

Lussania Víquez sorprendió al aparecer en Sábado Feliz. (Archivo/Archivo)

Muchos televidentes se llevaron una sorpresa este sábado, porque la expresentadora Lussania Víquez apareció como invitada en Sábado Feliz y contó cómo le fue en su regreso a la pantalla.

Lussania se robó la atención en redes sociales al compartir unas fotos del programa, donde salió junto a Neto Rangel y Gypsy Montoya.

Lussania Víquez nos contó cómo le fue en el programa (lussania víquez /lussania víquez)

“Qué lindo estar juntos de nuevo”, escribió Montoya quien compartió la imagen.

Este medio se contactó con Lussania y ella confirmó que la invitaron al espacio de fin de semana.

“Vieras que estuvo muy bonito, la pasé muy bien. Fue un segmento pequeño de baile, pero lo disfruté a montones”, nos dijo emocionada.

A la comunicadora le fue más que bien con los pasos, pues antes fue bailarina de salsa en línea.

“Tenía como cuatro años de no bailar profesionalmente”, concluyó.