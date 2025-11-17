Teleguía Farándula

Lussania Víquez estuvo en famoso programa de Teletica y nos contó cómo le fue

Su aparición sorpresa en Sábado Feliz dejó a más de uno con la boca abierta

Por Fabiola Montoya Salas
Lussania Víquez
Lussania Víquez sorprendió al aparecer en Sábado Feliz. (Archivo/Archivo)

Muchos televidentes se llevaron una sorpresa este sábado, porque la expresentadora Lussania Víquez apareció como invitada en Sábado Feliz y contó cómo le fue en su regreso a la pantalla.

Lussania se robó la atención en redes sociales al compartir unas fotos del programa, donde salió junto a Neto Rangel y Gypsy Montoya.

lussania víquez
Lussania Víquez nos contó cómo le fue en el programa (lussania víquez /lussania víquez)

“Qué lindo estar juntos de nuevo”, escribió Montoya quien compartió la imagen.

Este medio se contactó con Lussania y ella confirmó que la invitaron al espacio de fin de semana.

“Vieras que estuvo muy bonito, la pasé muy bien. Fue un segmento pequeño de baile, pero lo disfruté a montones”, nos dijo emocionada.

A la comunicadora le fue más que bien con los pasos, pues antes fue bailarina de salsa en línea.

“Tenía como cuatro años de no bailar profesionalmente”, concluyó.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

