Lussania Víquez estuvo en famoso programa de Teletica y nos contó cómo le fue

Muchos televidentes se llevaron una sorpresa este sábado, porque la expresentadora Lussania Víquez apareció como invitada en Sábado Feliz y contó cómo le fue en su regreso a la pantalla.
Lussania se robó la atención en redes sociales al compartir unas fotos del programa, donde salió junto a Neto Rangel y Gypsy Montoya.
“Qué lindo estar juntos de nuevo”, escribió Montoya quien compartió la imagen.
Este medio se contactó con Lussania y ella confirmó que la invitaron al espacio de fin de semana.
“Vieras que estuvo muy bonito, la pasé muy bien. Fue un segmento pequeño de baile, pero lo disfruté a montones”, nos dijo emocionada.
A la comunicadora le fue más que bien con los pasos, pues antes fue bailarina de salsa en línea.
“Tenía como cuatro años de no bailar profesionalmente”, concluyó.