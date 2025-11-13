El emotivo mensaje de Lussania Víquez tras conocer el caso del bebé abandonado en Hatillo

Lussania Víquez alzó la voz en redes sociales tras conocerse la noticia del bebé recién nacido abandonado en un basurero clandestino en Hatillo.

La presentadora compartió un mensaje cargado de dolor, fe y reflexión, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Lussania Víquez reaccionó con profunda tristeza al caso del bebé abandonado en Hatillo. (redes/Instagram)

Con el corazón en la mano, Víquez confesó que la noticia la estremeció profundamente.

“Hay noticias que nos rompen y nos desgarran el alma, como la del bebé que fue encontrado en un basurero clandestino en Hatillo. Cuando pienso en esa imagen, se me rompe el corazón. A los que nos ha costado ser papás, nos toca todavía más fuerte. Pienso en lo inofensivo, en el frío y en todo lo que ese bebé pudo haber experimentado”, expresó la comunicadora.

La presentadora también reconoció la labor de los oficiales de policía que llegaron a auxiliar al recién nacido, calificándolos como “ángeles en la tierra”.

Lussania Víquez comentó sobre el caso del bebé abandonado en un basurero clandestino en Hatillo.

“Afortunadamente lo salvaron, no cabe duda de que tiene un propósito maravilloso en la tierra”, dijo al comentar la medalla de honor que recibieron los policías involucrados en el rescate.

La presentadora calificó a los policías que rescataron al bebé como “ángeles en la tierra”. (Foto: Captura de video/Foto: Captura de video)

Conmovida por el gesto, Lussania reflexionó sobre la importancia de hacer el bien sin esperar reconocimiento.

“No siempre nos van a poner el sello de que lo hicimos bien y no importa. Que esto no nos aleje de ser más humanos, más empáticos, más solidarios. No importan las medallas, ni las redes sociales; hagamos las cosas lo mejor que podamos, como si las estuviéramos haciendo para Dios. Gracias a los oficiales que actuaron desde el corazón sin esperar recibir este reconocimiento. Esperamos que este bebé se siga recuperando, necesitamos personas más humanas y con más amor en el corazón”, finalizó.

El mensaje de Lussania Víquez rápidamente generó comentarios de apoyo de sus seguidores, quienes destacaron su sensibilidad y empatía ante una noticia tan dolorosa.