Lussania Víquez se sorprende con travesura de sus mellizos que da más ganas de llorar que de reír

¿Río o lloro? Posiblemente Lussania Víquez se tuvo que decidir entre una de esas dos reacciones cuando se encontró con la travesura que le hicieron este viernes sus mellizos, Antonella y Alessandro, de dos añitos.

La locutora de Bésame se topó con la sorpresa justo cuando se iba a montar al carro para salir a hacer ejercicios y documentó la situación en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Lussania Víquez está alejada de la televisión pero con mucho trabajo en radio y como maestra de ceremonias. Fotografía: Cortesía Lussania Víquez. (Cortesía/Cortesía)

“Vean qué bonito, me voy a montar aquí al carro porque voy a ir a hacer ejercicio y aparte de lo sucio que está, vean qué linda la artemanía que me hicieron mis bebés”, dijo Lussania.

LEA MÁS: Lussania Víquez, su vida tras Repretel y la pregunta que todos se hacen: ¿por qué no se despidió de los televidentes?

La colocha mostró cómo el costado de su carro blanco estaba lleno de rayas de colores y, según contó, sus hijos agarraron el vehículo de lienzo para echar a andar su creatividad y hacer dibujos.

Lu comentó que el otro lado del carro no estaba igual, pero que su esposo le ayudó a limpiarlo porque, gracias a Dios, los niños usaron crayolas.

Esta fue la travesura que le hicieron sus hijos a Lussania Víquez

“¡Qué cosa más linda!”, afirmó Víquez con ironía.

LEA MÁS: (Video) Lussania Víquez deslumbra con elegante sesión de fotos para celebrar sus 40 años