Lussania Víquez, su vida tras Repretel y la pregunta que todos se hacen: ¿por qué no se despidió de los televidentes?

La radio, la presentación de eventos y la creación de contenido para múltiples marcas se convirtieron en el día a día de Lussania Víquez tras su salida de Repretel.

A la colocha, la televisora de La Uruca la despidió, sorpresivamente, el 9 de abril, una noticia que la dejó con gran incertidumbre, pues ese trabajo era su “entrada fija”.

Casi siete meses después de aquel momento, Lussania habló con La Teja sobre su vida actual, en la que la televisión dejó de ser parte de su corre-corre diario y el trabajo es mucho más que antes.

Lussania Víquez se reintegró a la radio días después de que Repretel la despidiera. Bésame, de Grupo Multimedios, es su casa. Fotografía: Cortesía Lussania Víquez. (Cortesía/Cortesía)

“Me he sentido bien, gracias a Dios, y te lo digo sinceramente: estoy muy bien y tranquila. Paso más ocupada ahora que antes, porque estoy en mucha cosa, volví a la radio y me siento muy contenta”, dijo.

Lussania Víquez regresó a la radio en Bésame

Su trabajo en Bésame, emisora del Grupo Multimedios, lo asumió a los pocos días de su abrupta salida de Repretel, y significó un reencuentro muy especial, pues antes de la televisión en su vida estuvieron las cabinas de radio.

“Regresar fue muy bonito porque tenía mucho tiempo de no hacer radio y a mí, en lo personal, me encanta. Es bellísima porque te pone el reto de conectar con la audiencia y, además, lo disfruto mucho porque puedo venir relajada en tenis y jeans, que es muy como yo soy en el día a día”, mencionó.

Además de la radio, Lu tiene un contrato de medio tiempo con una popular marca de venta por catálogo, donde graba tutoriales de maquillaje y comparte tips para mujeres.

También graba contenido para marcas y retomó con fuerza una labor que es de las que más le apasiona en este momento: la de maestra de ceremonias, algo que antes se le complicaba por sus horarios en el canal.

“Sabía que amaba eso de ser maestra de ceremonias, pero no sabía que era con tanta intensidad. Es un trabajo que me desafía a conectar con diferentes tipos de públicos y audiencias, y esto me tiene fascinada”, destacó.

Lussania Víquez ahora disfruta mucho de un trabajo que le encanta y que no podía dedicarle mucho tiempo cuando estaba en Repretel: el de ser maestra de ceremonias. Fotografía: Cortesía Lussania Víquez. (Cortesía/Cortesía)

¿Volverá Lussania Víquez a la televisión?

Respecto a si ya cerró su ciclo en la televisión, aclaró que no; más bien contó que en estos meses recibió una propuesta para regresar a la pantalla chica, pero no se sintió identificada con el proyecto.

“Hubo un ofrecimiento, pero no se adaptaba a lo que yo quiero o anhelo. Si trabajo en un proyecto de tele, quiero que sea uno en el que me sienta valorada y donde sienta que puedo florecer y aportar algo positivo a mi carrera”, explicó.

Aunque mantiene contacto con parte de su audiencia gracias a las redes sociales, hay una parte del público que no tiene forma de alcanzar, y eso es lo que más ha extrañado estos meses fuera de la televisión.

“Muchas de las señoras que siguen Informe 11 son adultas mayores, que no tienen redes sociales y me dicen que por qué no me despedí del programa, que solo me dejaron de ver y ya. Eso es lo que extraño: poder conectar con esa parte de la audiencia”, mencionó.

Lussania Víquez en su apasionante faceta de maestra de ceremonias. Fotografía: Cortesía Lussania Víquez. (Cortesía/Cortesía)

¿Por qué no se despidió de Repretel?

Sobre lo que pasó y por qué no pudo despedirse de los televidentes de Informe 11 (hoy Las Historias), explicó: “Esa parte sí me dolió. Tenía 13 años de estar ahí (excepto el año de la pandemia) y me dolió mucho que no me dejaran despedirme. Estoy muy agradecida con la empresa, pero me hubiera gustado tener la oportunidad de decir adiós a la audiencia”.

A pesar de lo ocurrido, Lussania Víquez dijo sentir mucha gratitud por todo lo que aprendió durante sus años en Repretel.

“El sentimiento que tengo es de mucho aprendizaje y agradecimiento. Nada de lo que aprendí ahí lo hubiera aprendido en una universidad. Siempre está en uno llevarse lo mejor de cada trabajo o situación”, afirmó.

Lussania Víquez durante uno de los programas de Informe 11: Las Historias, el que presentaba en Repretel. Fotografía: Archivo LT. (Facebook/Facebook)

Lussania Víquez cumple 40 años plena y agradecida

Otro tema del que habló Lucy fue sobre los 40 años que cumplirá el próximo 8 de noviembre, una etapa que asumirá más completa que nunca como mujer, mamá, esposa y profesional.

“Es una etapa en la que me siento muy feliz y agradecida con Dios. Ser mamá es hermoso, pero agotador, aunque tengo una profunda gratitud con Dios porque los que estuvimos cerca de la muerte vemos cada año como un logro más”, expresó.

“Estoy con salud, con dos hijos maravillosos, con un esposo increíble y con mucho trabajo… llego a mis 40 más agradecida que nunca y los recibo con los brazos abiertos”, finalizó.