Salida de Jorge Vindas de Repretel reaviva herida de Lussania Víquez

La reciente salida de Jorge Vindas de Repretel volvió a poner sobre la mesa un amargo episodio para Lussania Víquez, quien recordó cómo no se le permitió despedirse de la audiencia cuando dejó el canal.

Todo se dio cuando Vindas compartió un clip en sus redes sociales en el que anunció que el pasado 14 de agosto era su último día en Noticias Repretel. En el video detalló: “Entré a Repretel en 2020, después de recibir un mensaje de Pablo Guzmán. Muchas gracias por haberme abierto las puertas de su casa cada mañana. Han sido cinco años en esta empresa hermosa, pero llegan momentos de tomar decisiones para seguir construyendo otros caminos”, agregó.

El comunicador renunció al canal para enfocarse en sus cafeterías y proyectos personales como locutor comercial.

Lo que llamó la atención fue el comentario de Lussania Víquez en la publicación de Vindas: “¡Éxitos, amigo! ¡Qué bueno que a usted sí lo dejaron despedirse. Que Dios lo acompañe!”, expresó.

Recordemos que la presentadora fue despedida el 9 de abril, junto con el comunicador Geiner Salazar, del programa Informe 11: Las Historias, y aunque el productor Frederick Fallas le había confirmado a este medio que Víquez estaría en el último programa hasta el domingo 20 de abril, no fue así.

En su momento, Lussania nos contó que le pidieron grabar un video para despedirse de la audiencia. Ella aprovechó la oportunidad para agradecer personalmente a los televidentes:

“Hola amigos de Informe 11, espero que estén muy bien. No me podía ir de este programa sin sacar un momentito para despedirme, como debe ser, de todos ustedes. Gracias desde el fondo de mi corazón por tanto amor, por tanto cariño y por tantos mensajes que no me canso de leer durante todo el día. Sé que esto es noticia y, al fin y al cabo, mañana tal vez nadie se acuerde, pero yo nunca olvidaré cada uno de esos mensajes llenos de amor, afecto y buenas intenciones.

“Gracias por haberme aguantado durante todos estos años, por ayudarme a ser una mejor persona, una mejor profesional. Gracias al apoyo de siempre. Los quiero. Gracias por enseñarme tanto. La vida está llena de ciclos y Dios me quiere en otro lugar haciendo otra cosa, disfrutando de mis hijos. Gracias a la audiencia, a mis excompañeros, a Ginnés, a quien quiero con toda mi alma y es una gran amiga, y a toda la empresa Repretel, gracias por haberme dado trabajito durante tantos años”.

Con la salida de Vindas, se reavivan las diferencias en el trato que ambos recibieron al dejar la pantalla, dejando en evidencia que las despedidas no son iguales en Repretel.

