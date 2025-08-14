Esta es la razón detrás del adiós de Jorge Vindas a Noticias Repretel, el cual pocos imaginaban

Jorge Vindas renunció a Noticias Repretel hace unos días.

A solo unos días de haber presentado su renuncia a Noticias Repretel, Jorge Vindas decidió contar qué lo llevó a tomar esta decisión que sorprendió tanto a sus compañeros como a los televidentes, y que pocos se imaginaban.

“Renuncié hace unos días y había establecido como último día hoy (jueves). Sentía que mi ciclo en el canal ya se había cumplido, después de cinco años de trabajar aquí. Tengo un restaurante en Santo Domingo de Heredia que está creciendo bastante y, además, en Escalante abrimos Alma, una cafetería. Estos proyectos requieren mucho de mi tiempo, especialmente en la parte creativa y de producción audiovisual, así que también necesitaba un cambio para poder desarrollarme más en ese ámbito.

“En Repretel me sentía un poco limitado, sobre todo por tener que cumplir un horario todos los días. Estar todas las mañanas en el canal me dificulta salir, viajar o tener tiempo libre entre semana, que es cuando más lo necesito, ya que los fines de semana son de mucho trabajo en el restaurante. No he tenido un solo día libre en cinco meses: si no estoy en el restaurante, estoy madrugando para llegar al canal. Por eso sentí que era necesario cerrar este ciclo”, explicó.

Vindas confesó que todo lo que vivió en Deportes Repretel fue lindo y de crecimiento para su carrera profesional.

El también locutor comentó que, tras su salida, la persona que más sintió tristeza fue Roberto Brenes, con quien había forjado una sólida amistad.

“Estaba muy sentido desde que le conté. Hoy llevó al programa galletas y unos refrescos como para celebrar o hacer un cierre, y con Meli Durán tengo una relación de amistad; ella me despidió. Ambos entendieron, pero estaban muy tristes porque hicimos buen equipo en todo este tiempo, pero yo creo que es la tristeza de una despedida, pero la alegría porque un amigo tomó una decisión para su bien”, agregó.

Aunque Vindas dejará de aparecer en la pantalla, cabe recalcar que se seguirá escuchando en diferentes comerciales, ya que es la voz oficial de varias marcas.

“Gracias a Dios, puedo tener como diferentes formas de trabajo; yo tengo un estudio en la casa, aquí es donde grabo muchos de los comerciales que salen en tele y radio. Sigo con la parte de locución comercial y producción creativa para mis clientes, en los que muchas veces no salgo, pero mi creatividad y producción audiovisual está en ellos y en eso es lo que me quiero enfocar, además de los cursos de locución que voy a implementar pronto”, dijo.

No descarta volver a la tele.

Ante la consulta de este medio sobre un posible regreso, expresó que no tendría inconveniente en hacerlo, siempre y cuando el proyecto se ajuste a lo que busca.

“Eso es lo bueno, que salgo con las puertas abiertas, con mucho cariño por parte de la gerencia de Pablo Gúzman (jefe) y todo el equipo. Realmente es algo positivo, entonces sí, si en su momento llega un proyecto que valga la pena y veo que yo calzo sin problema, regresaría. Repretel ha sido una empresa increíble para mí, hemos hecho muchas cosas en el canal y todo ha sido para crecimiento, entonces más bien voy contento”, concluyó.