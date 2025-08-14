Farándula

Sacudida en Repretel: otra figura de peso anuncia su adiós

Sus compañeros de Repretel lo despidieron en vivo

Por Fabiola Montoya Salas y Yerlin Gómez Izaguirre
Repretel, televisora de La Uruca, logo
Jorge Vindas se despidió de Repretel. (Cortesía)

La salida de rostros conocidos en Repretel no se detiene, esta vez fue Jorge Vindas, una figura clave que sorprendió a la audiencia al confirmar que se despide de la televisora.

Así lo dieron a conocer este jueves Melissa Durán y Roberto Brenes, quienes lo despidieron en un momento del programa.

“Vindas nos va a acompañar en este último segmento porque precisamente este es su último día acá en Noticias Repretel”, dijo Durán.

Brenes, por su parte, expresó que el comunicador es un profesional a quien estiman muchísimo.

“Siempre la pasamos muy bien, con todo el equipo de la matutina. Jorge es una persona muy especial, profesional y la verdad nos duele muchísimo”, agregó el periodista.

Jorge Vindas Repretel Club Gamers
Jorge Vindas aparecía en el sección de noticias Repretel. (Instagram)
Jorge Vindas Repretel Club Gamers
Jorge Vindas compartía pantalla con Melissa Durán y Roberto Brenes (Instagram)

Vindas expresó que admiraba el trabajo de sus compañeros con quienes compartía cada mañana.

“A ustedes también gracias por habernos abierto las puertas de su casa cada mañana y esto es parte de la vida, los ciclos uno los cierra, llega un momento donde hay que tomar decisiones para seguir construyendo otros caminos”, comentó en vivo.

Este medio habló con el comunicador y nos dio a conocer que puso su renuncia hace unos días, ya que se quiere enfocar en sus negocios propios.

Recordemos que hace unos días Ítalo Marenco, del programa Giros, también renunció al canal.

Ítalo Marenco
Ítalo Marenco también renunció a Repretel (Captura de video/Captura de video)
RepretelsalidasrenunciasJorge Vindasítalo marenco¿quien renunció a Repretel?
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

