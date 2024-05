Jorge Vindas está feliz porque trabajará en Repretel junto a su “hermanito” menor

Jorge Vindas será el presentador estelar de Club Gamers. (Instagram)

Jorge Vindas está muy feliz, emocionado y agradecido porque en el nuevo programa de Repretel trabajará al lado de su hermanito menor en la televisión.

El periodista y locutor comercial será el presentador estelar de Club Gamers, competencia de baile inspirado en el videojuego Just Dance que la televisora de La Uruca estrenará por canal 6 el próximo sábado 11 de mayo.

Vindas compartirá cámaras en el programa con Alejandro Coto, un joven comunicador y creador de contenido con quien trabajó en Conexión Fútbol y a quien considera su hermano menor en la televisión.

“Coto es como mi hermanito menor de la televisión y él dice que yo soy el mayor. Él y yo nos parecemos mucho, trabajamos en Conexión (salió del aire en julio del 2023) y precisamente tuvimos esa gran conexión entre nosotros dos, que trasciende el trabajo”, dijo Vindas.

Tal es la amistad y el cariño que se tienen ambos, que Coto fue de los poquísimos famositicos que Vindas invitó a su boda con Fiorella Mora hace unos días.

“Tengo una conexión muy bonita con Coto, él es muy bueno y se aprende mucho trabajar con él, entonces me gusta que en este proyecto podremos trabajar juntos otra vez”, mencionó el galán, quien debutó en televisión en el 2015 en el Buen día de ese momento, liderado por Édgar Silva y Adriana Durán.

A Jorge también le ilusiona reencontrarse en pantalla con Paula Chavarría, la otra presentadora de Club Gamers. El trío se conoció trabajando en Conexión fútbol, pues Pau también fue parte del proyecto.

“Paula tiene un alma alegre y lindísima. Los tres siempre nos hemos llevado muy bien y esa mezcla será bonita verla en la tele”, refirió.

Jorge Vindas está feliz por trabajar con Alejandro Coto y Paula Chavarría. (Cortesía)

Fichaje sorpresa

Jorge Vindas mencionó que la propuesta que le hicieron en Repretel para ser parte de este nuevo proyecto lo tomó por sorpresa, pero como implicaba un reto muy diferente a los que había asumido antes, no lo pensó dos veces para decirle que sí.

“Siempre estoy anuente a proyectos nuevos porque mi historia en medios de comunicación empezó cuando alguien me hizo un ofrecimiento y yo dije que sí sin saber mucho de qué se trataba, entonces cada vez que me ofrecen algo nuevo trato de tomarlo, a menos de que sea algo completamente opuesto a lo que hago o creo, pero sí me tomó por sorpresa cuando me llamaron”, afirmó.

Explicó que quedó sorprendido porque lo están eligiendo para presentar un programa de baile y él no baila nada.

“Club Gamers me atrajo mucho por el rol que voy a tener, porque yo no bailo nada, pero en lo que tengo que hacer ahí es en lo que soy bueno, que es conduciendo y ser como el ‘10′ que reparte y eso es algo que me gusta hacer y que me hace sentir cómodo”, refirió.

Jorge Vindas es un popular locutor y presentador de televisión. (JOHN DURAN)

Otra cosa por la que Vindas se echó al agua para presentar un formato bailable es lo novedoso del programa, pues nunca antes en el país se había producido un show televisivo inspirado en un videojuego.

El espacio apunta a un público joven y “gamer”, otros atractivos que inclinaron la balanza para decirle sí al nuevo programa.

“Al final no es que hay que ser coreógrafo (para presentar el programa), sino tener un alma de niño y estar dispuesto a jugar”, remató.

Muy malo

Vindas sí ha jugado Just Dance, pero distinto a su “hermanito” menor en la televisión, quien sí es un gato en todo lo del baile, a él todo el mundo le gana, incluso su hijo Felipe.

“Lo he jugado y soy bastante malo. En general soy bastante malo en todos los videojuegos y puedo dar fe de eso porque compito contra mi hijo y pierdo siempre en todo, pero sí lo he jugado”, destacó.

Jorge Vindas dice que nunca buscó trabajar en televisión, medio donde trabaja desde el 2015. (Instagram)

Jorge vive esta nueva oportunidad en medio del asombro que le causa haber llegado a trabajar en televisión, una posibilidad que nunca le pasó por la mente, a pesar de que ya tiene bastante tiempo en el medio.

Él empezó en la radio como locutor y periodista y fueron las cabinas las que le permitieron el sorpresivo salto a la pantalla chica.

“Siempre la radio fue mi pasión y donde me desarrollé, pero este mundo es así, donde aparecen proyectos como estos (Just Dance), porque yo nunca he ido a buscar trabajo en tele, simplemente los proyectos me han ido apareciendo y he estado preparado para esos momentos, pero la tele nunca me quitó el sueño, incluso estando en tele lo manejo muy tranquilo porque para mí esto es un trabajo más”, sentenció.